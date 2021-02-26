【本報訊】新一份財政預算案提出「縮水版」稅務寬減，全港187萬名納稅人受惠。對比前年數字，香港的納稅人數目竟在一年內蒸發了八萬人，是自2017年基本免稅額上調後，五年來首次下跌。同期，香港應繳利得稅的公司數目亦由14.1萬間大跌至12.8萬。有學者認為，以上跌幅之大，反映香港經濟情況惡劣，但港人的移民潮對香港的真正影響則尚未浮現。

新一份財政預算案公佈，2020至21課稅年度的全港納稅人數目為187.1萬人，較2019至20年度下跌7.9萬人，跌幅約為4%，是自2017年基本免稅額上調令稅網收窄後，五年來首次錄得納稅人數目下跌。同時，香港應繳利得稅的業務數目亦由14.1萬間下跌百分之九，至12.8萬間，跌幅亦是五年內最大。

稅務局稱，納稅人數目是根據該年度的估計勞動人口、過往的納稅人數比例及上半年度的經濟情況估算。

移民潮影響尚未浮現

冠域商業及經濟研究中心主任、經濟學者關焯照認為，納稅人人數下跌與失業率上升有直接關係，亦與部份打工仔工時不足，收入下滑至跌出稅網有關。百分之四並非一個小數目，反映出本港經濟的困境，同時亦不能排除港人移民外國的影響，但其影響尚未反映在本年度課稅人口跌幅當中。在目前各地因疫情封關，民航航班半癱瘓的狀態下，港人的移民潮尚未成形，預計待各國通關兩季至四季後，移民潮對香港經濟的真正影響才會浮現。

根據統計處資料，現時最新失業率達7%，較一年前上升超過一倍，更是17年高位。在金融海嘯期間，失業率亦曾由2008年5月3.2%的低位，上升至09年6月5.5%高位。但同期全港納稅人數目並未出現顯著下跌，2008至09年度和2009至10年度的納稅人數目均維持在140萬人，失業率上升似未能完全解釋納稅人數目下跌的成因。

政府早前公佈，去年香港人口錄得淨移出3.98萬人，是自2008年以來首次錄得淨移出。政府聲稱，淨移出的主因是移入的人數受武漢肺炎影響而大幅下跌。