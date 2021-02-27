尖沙嘴K11 Musea名潮食館爆發感染群組。《蘋果》接獲讀者投訴，指她一家四口於上周五（19日）曾在該餐廳用膳，至本周三（24日）晚，她從新聞中得悉該餐廳已被納入強制檢測，自己一家人成為強檢人士，但她於翌日（25日）下午3時到油塘社區檢測中心時，中心職員仍未知名潮食客需要強制檢測，而她又未收到強檢令的SMS通知，終要自行找出相關新聞「作證」。

至今日（27日）衞生署仍有數十位名潮食館食客未聯絡上，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指不清楚食客使用「安心出行」或「填紙仔」，稱不會有紀錄，「不過我哋有啲紙仔的確搵唔到人，打個電話但唔係嗰個人」，續稱可能有人無留低正確的資料。

K11 Musea名潮食館的確診個案中最早一人於上周五（19日）開始發病，政府並於周三（24日）晚刊憲，將食肆納入強制檢測令中，指明18日至24日期間曾到訪人士，須於26日（昨日）或之前接受檢測。

僅十多人「寫紙仔」 衞生署疑通報檢測遲滯

讀者Queenie曾於本月19日一家四日到訪名潮食館，並用「寫紙仔」方式登記聯絡資料。她向《蘋果》投訴指當局安排遲緩，稱24日當晚從新聞中得知一家四口已成為強制檢測人士，須於26日之前接受檢測；惟她翌日到油塘社區檢測中心時，仍未收到SMS通知，連中心職員亦不清楚名潮食客要強檢。

根據衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日於疫情記者會所講，共有76名食客曾在19日到名潮食館食午餐，衞生署已要求餐廳提供無用「安心出行」的客人入內時的手寫記錄，共有十多張，當中8人已送往檢疫或部份人已經確診，暫有17人送往檢疫中心。惟Queenie一家四口同屬該「十多張紙仔」之一，卻遲遲未收到強檢通知。

檢測中心不知名潮食館強檢令 名單無更新

Queenie稱，為趕及26日「死線」前完成檢測以免違法，即於25日下午3時與家人到油塘社區檢測中心接受檢測。中心職員詢問她是哪個行業人士，她指自己是因名潮食館強檢令而來，惟職員一臉茫然，其手上強檢名單亦未列出名潮食館。

Queenie稱，她當時惟有用手機向中心職員展示有關新聞，證明強檢令已刊憲。她指不理解為何中心職員會不知悉最新的強檢令資訊。

雖然中心職員最終接納她的強檢，但她認為防護中心行動過慢，續指自己與丈夫均於25日晚上才收到SMS通知，但翌日已是強檢「死線」，認為時間過於緊拙。她認為當局既然於24日下午的防護中心記者會時已確定食客需要強檢，則應該盡快SMS通知市民，以便安排時間。

中心避回應：可於政府新聞稿知悉強檢名單

衞生防護中心回覆時，無回應今次通知是否過遲及為何檢測中心職員不知最新強檢名單，僅指公眾及檢測中心的承辦商，可於每天發出的政府新聞稿得悉強制檢測公告的名單。

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