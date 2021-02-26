【本報訊】多名參加35+初選的民主派人士昨突然接獲警方通知提早至明日報到，包括參加衞生服務界初選的袁偉傑。原是仁安醫院護士訓練學校校長的袁偉傑向本報表示，昨午接獲醫院通知他「被辭職」並須同日離職。 對於要突然離開工作了四年的醫院，袁稱感到詫異，但理解院方決定，「對醫院無恨、無嬲」。仁安醫院由「四叔」李兆基家族的恒基兆業全資擁有，其長子李家傑現時是全國政協委員。

袁偉傑昨在facebook發出帖文，「原來今（昨）日係我在仁安做校長的last day，盡咗最大努力去做好護理教育的工作，無悔無憾」。他表示，上月初遭警方拘捕及保釋後如常上班，昨晨接獲警方通知須提早於明日報到，昨午突然接獲醫院通知他「被辭職」並須同日離職，故他即時與同事話別及交代工作。

他直言，外界毋須特別揣測，仁安醫院是私營機構，有權按自己的方向作出決定。對於有否後悔參加初選，他指：「冇話後唔後悔，有啲嘢行咗就係行咗，自己由始至終都係溫和，希望香港醫療發展有改善，唔覺得自己有錯。」

強調沒提倡推翻政權

他稱對醫院也沒有恨或憤怒，理解醫院決定，並感謝院長李繼堯多年來對他的信任，不過「一日兩個消息都好詫異」。袁偉傑指，「大家犧牲唔同嘢」，並笑指要開始搵工，「做番註冊護士都冇所謂」。對於明日可能會正式被落案起訴，他指自己從沒提倡推翻政權，甚至曾協助年輕人加深了解國家，卻被指顛覆國家政權，至今不能理解。