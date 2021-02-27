去年底《施政報告》宣佈推出先導計劃，資助非牟利政府組織（NGO）租用合適和入住率偏低的酒店和賓館房間，作過渡房屋用途；關愛基金上周通過9,500萬元資助有關計劃。運房局局長陳帆今在網誌上表示，過渡性房屋專責小組正與超過10間酒店及賓館進行磋商，預料該項目於年中可提供161間適合2至3人居住的房間。

陳帆指，疫情下計劃一舉兩得，讓生意受挫的酒店業界紓困，同時協助基層家庭解決住屋需要。比起要重新規劃或興建的過渡屋項目，計劃可短時間內投入服務，對基層家庭來說，是「疫境下的及時雨」。

他稱，計劃中首個簽署合作備忘錄的B Hotel，由九龍樂善堂營運，農曆年前與酒店方簽好合同，以低於疫情前的租金將酒店房間作為過渡屋。資助獲批後，雙方就可簽訂租約，隨即開放予基層家庭申請，預計今年中可入伙。

該項目提供161間房，面積介乎120至240平方呎，適合2至3人居住。每間房設獨立洗手間、冷氣、基本家具等設施。樂善堂安排其中一層為共享空間，提供煮食、洗衣及乾衣等設施，亦闢設一個多用途公用空間，舉辦社區活動和進行家庭支援。

他指，關愛基金的撥款足夠資助800套房間，資助額會參考NGO所擬訂的可負擔租金水平、行政開支及添置小型設備等因素來釐訂。他說，現時收到很多業界和NGO對計劃的查詢。若反應良好，檢討後不排除會資助更多酒店及賓館作過渡房屋之用。

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