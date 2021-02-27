香港的文革式批鬥，終大舉蔓延到高官身上。繼日前《大公文匯新聞網》後，《大公報》今日以頭版加社論再度鞭撻食物及衞生局常任秘書長劉利群，炮轟劉於前年任食環署長期放任「黑暴」文宣，去年國慶則迅速拆除愛國標語，順勢㰻吹設立官員選拔審核制度。

港府於本周一公佈劉利群升任食衞局常秘後，《大公文匯新聞網》於本周四即對劉利群口誅筆伐，除了抨擊劉對「黑暴」文宣和愛國標語持雙重標準外，更拿劉的丈夫為社聯行政總裁蔡海偉、劉獲港府封為太平紳士大造文章，並質疑劉有美國護照。

雖然食衞局日前回覆《蘋果》時已表明，食環署於去年國慶前後都沒有移除過國旗，但《大公報》今日仍大字標題炮轟劉利群「放任黑暴文宣 閃拆愛國標語」，並嚴辭反問「『愛國者治港』去咗邊？」

馮煒光倡政務主任擢升須由兩辦副署同意

《大公》引述多名建制派議員，包括民建聯梁志祥、陳恒鑌、柯創盛和工聯會麥美娟，瘋狂批評劉利群的言論外，更刊出前新聞統籌專員馮煒光的文章。馮在文中提到港澳辦主任夏寶龍說過：「掌握特別行政區管治權的人必須勇敢站出來，站在最前列，把維護 『一國兩制』 作為最高責任。」

繼而咬定劉利群的表現「不及格」，建議將700多名政務主任的人事檔案，呈交港澳辦和中聯辦的對口單位，由兩辦掌握作為「治港者」的政務主任的背景和往績，將來政務主任的擢升須由兩辦副署同意，兼且由駐港國安公署審查背景及往績。

而《大公》的社論亦配合馮煒光的論調，以「遵守『愛國者治港』原則健全官員選拔制度」為題，先吹捧警方「在前線流血流汗，英勇奮戰」，再貶低食環署「對黑暴文宣視若無睹」，然後指一國兩制實踐得如何，特區官員是重要因素，而現任高官多為回歸前加入政府，「現在進入落實 『愛國者治港』 的新時代，官員選拔審核制度必須與時俱進。」至於《文匯報》同樣有內容相近、針對劉利群的報道，只是有關報道被安排在A6版刊登。

公務員事務局回覆指，去年12月，所有常任秘書長、部門首長和屬首長級薪級表第6點或以上的公務員已作出宣誓及簽署聲明，效忠《基本法》和特區，意味當時擔任食環署署長的劉利群已宣誓。局方未有回應會否調查或跟進報道的投訴，僅稱公務員的晉升，是根據《公務員事務規例》所訂的準則，經晉升委員會推薦最合適的人員，所有屬最高月薪達總薪級表第26點或以上的公務員職位的聘任及晉升，一般須經過獨立的公務員敘用委員會給予意見。

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