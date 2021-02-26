【本報訊】香港電台2021-22年度預算僅得9.95億元，較本年度修訂預算減少4.57%。其中公共事務及綜合電視節目為「縮水」重災區，下年度預算開支僅5.25億元，較本年度修訂預算大減達9.18%。近期積極配合中央削弱港台公共廣播功能的商務及經濟發展局局長邱騰華辯稱，港台電視節目開支減少「係應該減嘅」，理由是去年已推出數碼電視，原本在模擬電視的運作開支因而減省了，強調是符合「應使得使」的原則。

就早前檢討小組的報告，他表示有關內容未有反映在2021-22年度的原有開支預算中，報告提出的建議，相信會在新一年逐步落實。

冀續推動旅業

記者會上，邱騰華被追問疫情未受控下為何仍撥款逾七億予旅發局宣傳，而業界卻未受資助。他表示，旅發局的撥款與去年相若，亦有回撥機制。他亦期望今年可逐步恢復往來和旅遊業，因此有需要繼續推動旅遊業，「甚至可能要大型一啲」，亦要鞏固本地旅遊及品牌，旅遊業界可得益。

至於一度與新加坡建立的「旅遊氣泡」，邱騰華指一直與新加坡保持聯絡，近日也與當地運輸部長商討何時重啟。但農曆新年後本港疫情反覆，「未必完全有信心可立即重開」，當時與新加坡制訂的熔斷機制定明，七天內源頭不明的個案如高過五宗就要暫停計劃。

他聲稱，不少地方對本港「旅遊氣泡」感興趣，近來有駐港領事就此事聯絡，惟未透露是哪些國家。他說要視乎雙方疫情及衞生當局的意見等，重啟後，即使打了疫苗仍必須要做檢測，「好多人關心香港同內地通關，唔希望成為國家喺外防輸入嘅缺口」。有記者問他是否未打疫苗，他推說上次因事在身，沒有和其他高官一同打針，正安排自己與同事接種。