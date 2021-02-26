【本報訊】警方上月初清晨大搜捕53名民主派人士，並拘捕分別已在獄中和被還柙的黃之鋒及譚得志，指控他們參與或組織民主派35+初選涉違反港版國安法中「顛覆政權罪」，他們原本4月續保報到，但警方國安處昨突然通知他們提前於明日下午2時報到，並要求帶同保釋紙，明言當日「有機會做啲動作」。有被捕者相信屆時會被落案起訴、還柙和上庭。

53名民主派人士中，除了民主黨胡志偉因未交齊旅遊證件違反保釋條件而被還柙外，52名民主派人士本月10日順利續保，本來4月再續保報到。但昨晨多名被捕人士陸續收到警方通知，要求明日下午2時報到，估計50多名被捕者已全部收到通知。

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林卓廷接通知須錄影會面

初選發起人戴耀廷回覆立場新聞時確認，警方要求他提早報到。戴耀廷又在Patreon指，相信獲繼續保釋的機會不大，他會以進入曠野的心態去面對未來幾年的牢獄日子，日後或會透過家人把自己的想法與大家分享，望有一天能與大家相見。

參與新東初選被捕的民主黨立法會前議員林卓廷，公開他收到警方通知的片段。在電話對話中，一名自稱姓陳、屬國安處A組警員的人來電，要求林卓廷明日下午2時到田心警署進行「新嘅調查」。該陳姓男子向林確認，明日會進行警誡下錄影會面，並非續保。

參與超區初選的荃灣區議員岑敖暉亦收到國安處通知，要求他提早於明日報到，岑估計屆時會被落案起訴。參選港島區初選的東區區議員鄭達鴻在社交網站表示「預計將會落charge（落案起訴）」。另一被捕人士、中西區區議員梁晃維更預計將被通宵扣留，下周一被押上法庭正式落案起訴。

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民主黨立法會前議員尹兆堅表示，提前續保不尋常，預料會有再被捕或被正式檢控的可能。他形容「前路茫茫，生死未卜」，但在他們有機會被檢控的同時，有大量手足身陷囹圄，故「沒有害怕和退縮的資格」，呼籲香港人要「持守信念，保重，加油」。

參與港島區初選被捕的灣仔區議會主席楊雪盈指，報到時間比原定4月8日提早逾一個月，但警方未有透露原因和詳情。她說暫未能評估警方用意，會以平常心面對，但已作最壞打算可能被即時還柙。

有份協調初選的立法會前議員區諾軒慨嘆，明日為他與太太的結婚紀念日，「我好多謝呢個世界有那麼好的家人、朋友一直支持我，使我33年嚟安穩而幸福，係我對唔住你哋，畀唔到幸福大家」。參與新東初選的林景楠在社交媒體上載家人合照，表示不受訪，「面對迫害和不公義，我已無能為力。剩餘的時間，我只想陪伴家人」。

表明反對攬炒的香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文指已有心理準備被落案檢控，無後悔參加初選，批評政府無所不用其極打壓與政府立場相反的聲音。據了解，參與衞生服務界初選的醫管局員工陣線余慧明、參與九龍西初選的社民連岑子杰、民主黨七人、公民黨四人、協調初選的鍾錦麟等人都收到相關電話，相信52人都被要求提早報到。

事件中被要求助查的香港民意研究所主席鍾庭耀稱，與研究所副行政總裁鍾劍華均沒被捕，警昨沒再要求他們助查。