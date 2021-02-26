【本報訊】7.21白衣人暴動案昨審訊至第五日，法官葉佐文第四度關注匿名證人的保護措施，要求控方為所有涉案片段「打格仔」，並以閉門聆訊方式處理所有證人的辨認程序，以防證人容貌曝光。案件昨午閉門聆訊，進行證人A的辨認程序。

庭上所有屏幕昨均被設置為背向記者及公眾席。葉官指出，相關措施是為防止證人容貌曝光，並主動要求控方為所有片段中的證人容貌「打格仔」，以供片段在公開聆訊時播放。認人程序則會在只有律師團隊及被告在場的閉門聆訊中處理。公開聆訊延至下周一繼續。

控方指五證人需睇片

控方向法庭透露，共有五位證人需從涉案片段中辨認容貌，其中證人A有七段片段，總共約長五小時，涉案則長約30分鐘，前日已播放一段由證人A拍攝的片段，長約10分鐘。主控周天行擔心即使「打格仔」，公眾仍可在公開平台觀看相關片段。葉官回應指，除非片名有依據，否則若只是一個普通片名，「公眾人士自己搵到就防止唔到」。A早前作供期間，曾指片段檔案名中有他的英文名字及姓氏，控方至前日才作修改。

案件早前開審時，葉官指出文件顯示傷者及證人全部「開名」，主動詢問周天行是否所有證人均不需匿名。周堅稱已作查詢，除其中一人，其餘證人均沒要求匿名令或其他保密措施。惟翌日早上改稱有10名證人作供時需要匿名令、屏風及特別通道。

控方朗讀承認案情時，一度讀出一位目擊證人的全名，該證人在認人手續中認出「飛天南」和鄧懷琛。葉官打斷質疑謂：「咁佢冇危險㗎咩？」葉官擔憂控方未有向所有證人詳細解釋匿名令的作用，一致向全部16名證人批出匿名令，禁止傳媒披露、發佈、報道會致使公眾識別他們身份的內容。審訊第三日，法庭已設置屏風，但控方指犯人欄玻璃幕反光，有曝光證人容貌的風險。葉官提出可讓證人戴帽及戴口罩，只露出眼睛作供。

六名不認罪受審被告王志榮、黃英傑、西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛、「飛天南」吳偉南、八鄉鄉委會居民代表鄧英斌及蔡立基，各被控暴動及蓄意傷人。

案件編號：DCCC888/19、11、734/20