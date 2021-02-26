【本報訊】昨日是正月十五元宵，港大校長張翔原定到訪港大四個宿舍向學生派發糖水。有宿生發起靜坐及杯葛行動，抗議校方在副校長任命等議題上一意孤行、漠視學生意見。張翔卻臨陣退縮沒有現身，派糖水由副校長及學生事務長代勞。

副校代勞 稱張有其他事務

港大副校長Ian Holliday及學生事務長謝樹基傍晚約六時到達港大第二舍堂村。李兆基堂約50名穿黑衣黑褲的學生在宿舍大堂門外靜坐，並舉起寫有「無理解僱戴副教授」、「意圖修改院長遴選指引」、「校委會專行獨斷」、「摧毀港大百年基業」等標語，大堂玻璃門亦貼上「正視學生訴求」等字句，惟Ian Holliday等人未有被阻止進入宿舍大堂。

三間舍堂早前向宿生發電郵，校長張翔及副校長Ian Holliday計劃昨午六時前往宿舍派發糖不甩，送上元宵節祝福。三個宿生會期後刊出聯合聲明，呼籲同學杯葛活動。有非本地學生在大堂等候，結果張翔沒有現身。

港大副校長Ian Holliday及學生事務長謝樹基在宿舍門外與學生對話，有學生提及港大曾發聲明指會重新審視為學生會提供的各種安排，問港大是否打算和中大校方一樣，打壓學生會。

謝樹基表示中大與港大的情況非常不同（very different scenerios），他個人認為中大一事非常不幸，「我哋要保持溝通……唔好容許我哋去到呢個地步，我哋𠵱家唔係喺呢個地步」。

對於張翔臨陣退縮，Holliday解釋，他「有其他事務在身」（other engagements）。

參與行動的梁同學表示，靜坐是希望以和平理性的方式向校方傳達學生的聲音，但是張翔最終缺席令人感到非常失望，「睇得出佢唔願意面對學生，知道學生有行動之後就選擇龜縮，非常之唔尊重！」