【自我審查】

【本報訊】自從街頭運動暫告一段落，本港高等學府對自由的打壓越見明顯。原定於浸會大學舉辦的「世界新聞攝影展2020」，突然在開幕前三天被校方以保安和防疫理由單方面取消。攝影展原計劃展出全球攝影記者的優秀新聞圖片，包括多輯記錄2019年香港社會運動的獲獎作品，負責策劃的教職員表示失望。

該展覽的香港籌委會昨日在社交媒體表示，原定由3月1日起在香港浸會大學展出三個星期的「世界新聞攝影展2020」，突然被校方取消。為此，籌委會對香港以及所有協助完成此項目的單位感到遺憾。校方回覆查詢表示：「經詳細考慮校園安全、保安和維持防疫措施等因素後，認為現時並非合適時間在校園內舉辦。」

高層拍板 負責講師失望

協助籌辦展覽的浸大新聞系高級講師Robin Ewing表示，取消展覽的決定是由包括校長、副校長在內的大學高層周四晚開會後作出，校方交代原因時僅如新聞稿一般稱是出於「校園保安」考慮，協助籌辦的新聞系卻沒有獲邀出席會議。

她表示自己花了超過一年時間、非常努力籌備，「我曾非常期待讓我的學生、讓香港人有機會看到這個展覽」。結果被通知活動要取消，感到十分失望。Ewing估計是因近日網上有文章批評浸大舉行該展覽，令管理層擔憂校內出現示威。

總部設於荷蘭的「世界新聞攝影基金」每年舉辦世界性的新聞攝影比賽，至今已有65年歷史。今次展覽原定展出去年的得獎作品，包括多個以2019年香港反送中運動為主題的圖輯和多媒體作品。法新社攝影師尼古拉斯·阿斯弗里（Nicolas Asfouri）就憑「Hong Kong Unrest」圖輯，贏得一般新聞類的「年度最佳照片故事」。該圖輯橫跨2019年9至12月，記錄港人和平與勇武並行的示威，以及在衝突中面對的警暴。

阿斯弗里向本報表示，對所有得獎者的照片無法在浸大展出感到失望。

去年澳門舉辦遭腰斬

《中國日報》亞太區多媒體總監DJ Clark以全方位攝影機，拍攝理大衝突的影片「Battleground PolyU」亦贏得了「年度最佳互動獎」。《南華早報》攝影師Dayu Zhang，則憑拍攝組織「守護孩子」置身於示威者和警方之間的短片，獲短篇故事組亞軍。

去年同一展覽在澳門舉行時亦同樣遭受打壓。展覽原定24日展期，但是在開幕七天後被主辦方腰斬。