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少女認罪　官：關心老師求情信有幾真誠

更新時間 (HKT): 2021.02.27 02:00
■前年10月13日荃灣有多人示威，大批防暴警到場作出驅散。

【荃灣非法集結案】

【本報訊】前年10月13日各區開花，爭取五大訴求，其間兩男兩女被控非法集結，當中14歲女生昨認罪，另一項在公眾地方管有攻擊性武器罪則獲撤控。案件隨即轉往少年庭進行求情。主任裁判官羅德泉多次追問辯方有關被告老師撰寫的求情信：「老師作為師長，事發前有冇提醒被告？……如果冇，𠵱家事後講點樣支持，咁樣算唔算真誠？」羅官謂：「我關心係（信件）有幾咁真誠。」

辯方解釋老師曾提醒被告「社會好亂，唔好出去做犯法行為」。最終羅官並無示意是否接納求情信內容，只下令先索取感化及社會服務令報告，再作判刑，其間准被告保釋，3月19日判刑。

四名被告依序為12歲女學生、14歲女學生、男子王釗鴻（23歲）及電器技工陳錫華（57歲），四人全部被控當日在荃灣南豐中心外參與非法集結。除14歲女生外，其餘被告均否認控罪。案件押後至4月12日作審前覆核。

侍應藏士巴拿　還柙候判

案情指當日逾百示威者手持雜物磚頭，在上述路面聚集堵路。警方到場驅散時，示威者四散，蒙面的女被告被制服及拘捕，並被搜出面罩及手套等多件防具。辯方指案中的暴力情節與被告無關，又指被告已後悔和反省。

另前年11月30日大批示威者紀念太子8.31事件，在旺角街頭一帶堵路示威，警方追捕期間拘捕多人。其中任職侍應的18歲青年胡文龍於砵蘭街與山東街交界被截獲，被搜出藏有士巴拿及索帶，他昨承認一項管有非法用途的工具或攻擊性武器罪。羅官指，需要了解被告犯案背後的「紀律上問題」，下令索取包括感化、勞教及更生中心等一系列報告，3月19日判刑，其間被告還柙。

案件編號：WKCC3737、WKCC2323/20

非法集結在公眾地方管有攻擊性武器罪管有非法用途的工具或攻擊性武器士巴拿太子8.31事件
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