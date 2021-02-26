【荃灣非法集結案】

【本報訊】前年10月13日各區開花，爭取五大訴求，其間兩男兩女被控非法集結，當中14歲女生昨認罪，另一項在公眾地方管有攻擊性武器罪則獲撤控。案件隨即轉往少年庭進行求情。主任裁判官羅德泉多次追問辯方有關被告老師撰寫的求情信：「老師作為師長，事發前有冇提醒被告？……如果冇，𠵱家事後講點樣支持，咁樣算唔算真誠？」羅官謂：「我關心係（信件）有幾咁真誠。」

辯方解釋老師曾提醒被告「社會好亂，唔好出去做犯法行為」。最終羅官並無示意是否接納求情信內容，只下令先索取感化及社會服務令報告，再作判刑，其間准被告保釋，3月19日判刑。

四名被告依序為12歲女學生、14歲女學生、男子王釗鴻（23歲）及電器技工陳錫華（57歲），四人全部被控當日在荃灣南豐中心外參與非法集結。除14歲女生外，其餘被告均否認控罪。案件押後至4月12日作審前覆核。

侍應藏士巴拿 還柙候判

案情指當日逾百示威者手持雜物磚頭，在上述路面聚集堵路。警方到場驅散時，示威者四散，蒙面的女被告被制服及拘捕，並被搜出面罩及手套等多件防具。辯方指案中的暴力情節與被告無關，又指被告已後悔和反省。

另前年11月30日大批示威者紀念太子8.31事件，在旺角街頭一帶堵路示威，警方追捕期間拘捕多人。其中任職侍應的18歲青年胡文龍於砵蘭街與山東街交界被截獲，被搜出藏有士巴拿及索帶，他昨承認一項管有非法用途的工具或攻擊性武器罪。羅官指，需要了解被告犯案背後的「紀律上問題」，下令索取包括感化、勞教及更生中心等一系列報告，3月19日判刑，其間被告還柙。

案件編號：WKCC3737、WKCC2323/20