農曆新年後，香港再次疫情反彈，今日（27日）新增33宗個案，其中部份患者因工作關係，「驗完又驗」均呈觸陰性，惟最終確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，很多患者或緊密接觸者常有誤解，以為已接受檢測即代表「冇事」，惟病毒有潛伏期，「今日測試冇事，隔幾日先有病徵，或者檢疫中心再做測試先確診。」稱檢測結果亦沒有「保質期」。

另醫管局早前被揭發，有檢測者到普通科門診遞交樣本瓶，但等候逾一周仍未收到檢測結果通知，確診個案隨時已在社區播毒。今日疫情記者會上，醫管局始承認涉事化驗所為Prenetics，局方已向其發警告信。

校方原計劃下周一全校三分一復課

張竹君指，當局已預料農曆新年期間，市民會有較多活動，預料疫情會出現反彈，當局會持續觀察。她又以今日確診個案為例，指一半是名潮食館群組，另有10宗源頭不明個案，有關人士在農曆新年較為活躍，亦有出街食飯等活動，另社區仍存播毒隱憂，即使市民密密做檢測，不代表檢測後不會染疫。

今日新增個案中，包括紅磡德萃幼稚園一名22歲文員（第10975號個案）。患者周五初步確診，周六正式確診，無病徵，屬源頭不明個案。患者負責在接待處帶學生到班房，因學校要員工做檢測而發現，居於東涌逸東（一）邨祿逸樓，幼稚園需要停課及安排員工測試。

德萃學校（幼小中）周六於FB專頁表示，確診文員曾於北大嶼山醫院香港感染控制中心接受兩次檢測後，結果均屬陰性，形容是「虛驚一場」；惟張竹君會上再三強調，有關個案經衞生署公共衞生化驗所反覆檢測，亦是呈陽性。

德萃幼稚園部及小學部總校長朱子穎向《蘋果》表示，涉事的女職員兩次檢測均屬陰性，昨抽血後今早血清報告亦顯示她從來沒有受感染。他指，幼稚園已進行大清潔，全校教職員亦有再進行檢測，檢測結果為陰性，故校方原計劃周一（3月1日）將繼續全校三分一復課。

衞生署周六晚方通知校方確診消息

其後德萃教育機構創辦人徐飛向《蘋果》透露，衞生署衞生防護中心傳染病處直至周六晚9時許回覆該校，涉事女職員於25日首次檢測結果呈陽性，列為確診個案；惟對方於北大嶼山醫院香港感染控制中心，連續兩天進行兩次檢測，結果均為陰性，徐飛質疑首次檢測準確性。「還包括驗血也沒有抗體，亦沒有確診。究竟當中有否（檢測）出錯，北大嶼山醫院，檢測不準確？」他指周日仍須防護中心跟進，下周一未必能如常復課。

保安員兩度檢測呈陰性 第三次結果「不確定」

另一宗「不確定」個案，49歲男子任職保安員，工作地點比較廣泛，有山頂、大埔及葵涌等地，居於上海街220號。他在2月16日及23日都有接受檢測，但結果陰性，至25日再檢測出現「不確定」的結果。男子的CT值高，張竹君指未知男子會否確定，確診亦會對其公司實施強制檢測，但張不排除最終結果屬陰性。

有患者接受兩次測試均呈陰性惟最終確診；有人亦兩度測試呈陰性但第三次結果屬「不確定」，是否反映檢測未能找出個案。張竹君指，有關可能在潛伏期，而當局亦會再次檢測呈陰性的樣本，以免出現「假陰性」。同時，當局亦會抽血檢驗樣本是否有抗體。

張補充，49歲男保安是應公司要求，在16及23日做檢測。張強調，檢測只能測出該人士當時有沒有染疫，並沒有延續性，不代表檢測後不會染疫。她指：「做呢啲檢測，就係證明你當日係冇（病毒），即係陰性，冇一個『保質期』，唔係話你今日陰性就包保你聽日唔陰性。」

外判化驗所Prenetics未達標收警告信

此外，醫管局早前被揭發，有檢測者到普通科門診遞交樣本瓶，但等候逾一周仍未收到檢測結果通知，確診個案隨時已在社區播毒。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞昨交代指，由於社交距離措施放寬，社區及普通科門診的檢測服務需求突然大增，其中一間外判化驗所未能根據合約要求，在48小時內完成化驗並提供結果，但拒絕公開化驗所名稱。

今日記者會上，醫管局始承認涉事化驗所為Prenetics，局方已向其發警告信，惟未進一步說明有何處分或跟進。

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