武漢肺炎持續下百業蕭條，居港的殘疾人士及長期病患者生活更顯拮据。香港復康會早前訪問了362名殘疾人士及長期病患者，針對他們就業及經濟狀況作調查，發現超過4成受訪者因疫情影響工作，約6成半失業受訪者對未來能否成功就業沒信心。

香港復康會研究及倡議中心、eConnect就業連網及理工大學康復治療科學系等團體，在去年11月2日至12月31日期間，利用網上問卷方式收集了362名15歲以上的居港殘疾人士或長期病患者，當中有逾3成半受訪者為大專以上的教育程度，42.5%受訪者表示因疫情影響工作，包括被迫放無薪假、被解僱、減薪等。就業前景方面，64.3%的失業受訪者對未來半年可成功就業欠缺信心，34.5%的在職受訪者對能持續就業信心偏低。

調查發現，近6成受訪者家庭屬貧窮家庭，家庭入息中位數為10,000元，與2020年第三季全港家庭入息中位數的26,200元低約62%。問及政府在疫情下的就業援助措施，只有約2成半受訪者表示滿意，近6成受訪者認同政府向市民發放1萬元可幫助他們。

倡僱主可「先聘用 後培訓」

香港理工大學康復治療科學系副教授陳子頌認為，數據反映香港對殘疾人士與長期病患者配套不夠，強調現金「回水」只能解決燃眉之急，促請政府可加強社區服務的資源投放；又認為政府應需協助他們重投對社會的信心，並透過政策、工作環境和社區包容及支援三個範疇同時介入。

香港復康會研究及倡議中心經理張冠庭認為，公私營僱主可嘗試「先聘用，後培訓」的人才管理策略，及為有需要僱員提供在職培訓和支援，鼓勵僱主長期聘用具工作能力的殘疾人士和長期病患者。

eConnect就業連網梁振康建議，在社區包容及支援方面，政府應提升勞工處就業展才能及殘疾人士就業計劃的工資補助，亦可增有時限性職位，資助福利機構增設「就業指導員」協助提供求職及在職支援，及盡快設置「朋輩支援員」。他又指，改善殘疫人士及長期病患者的就業情況，非只靠單一政策解決，促政府「貼地」聆聽基層的意見。

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