【本報訊】政府力推有效率僅五成的國產科興疫苗，昨日為首日接種，全日有6,000人注射，其中年屆八旬的前特首董建華、前律政司長梁愛詩，及曾中風的前衞生署長林秉恩齊齊接種撐場唱好。昨多個疫苗中心出現人龍，有市民欲即場登記打針最終「摸門釘」，批評安排混亂；有中港司機揚言只信國產疫苗，惟對有效率卻一知半解；更有老翁揚言「咁多人死都死到你自己，咁就抵死啦！」毫不擔心副作用。

男子誤以為有效率達七成

記者昨早到多個接種中心視察，早上8時已有數十人排隊，沒預約的中港司機方先生特意請假到沙田欲接種，遭職員拒絕，批評安排「好麻煩」，他揚言大部份人皆望注射內地疫苗，認為「內地疫苗冇副作用」，惟他對科興疫苗有效率一知半解，「唔止五成，好似有七成」。另一中港司機歐陽先生亦不滿安排混亂，「預約11點嗰啲就打先，8點嗰啲會走咗去後邊」。

有長者指接種過程順利，「大陸嘢好吖嘛，𠵱家全世界都係大陸嘢好㗎喇。」他揚言不擔心副作用，「梗係唔擔心啦！咁多人打咗，咁多人都死到你自己，咁就抵死啦！」不過網上預約卻難倒長者，天水圍天暉路體育館有不少長者到場注射及查詢，75歲陳先生閱讀預約告示後十分苦惱，「我都唔知點樣上網」，他向職員查詢欲即場登記，卻未獲協助「𠵱家都唔知點搞。」

現年83歲的前特首董建華及81歲的前律政司長梁愛詩，昨早分別到中央圖書館接種疫苗，二人皆呼籲市民接種，董注射後手執講稿，形容接種疫苗「保護自己，保護家人，保護香港」，「我希望你哋每個人都會去打」。被問到打針後感覺，董豎起手指公說「非常好！一啲事都冇」。

梁亦指打針過程順利，指她已近一年未回北京，希望接種後可以盡快通關。曾於2012年中風的前衞生署長林秉恩由食衞局前局長高永文陪同注射。政府晚上指昨日為6,000人注射疫苗，自本周一起合共為超過6,600人接種第一劑疫苗。