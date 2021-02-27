港澳辦主任夏寶龍日前宣讀愛國者條件後，警方即加快步伐，要求初選被捕者提早逾月報到。距離報到時間不到一日，有被捕者選擇把時間留給親朋，有被捕者則繼續與街坊接觸。明天就要到警署報到，面對被無了期還柙風險的天水連線伍健偉接受《蘋果》專訪時形容，自己的情況如末期癌症病人，會更努力生存，不輕易向政權低頭，深信最後不幸入獄，仍能靠雙手再闖出一片天。

報到前夕，伍健偉堅持到天水圍銀座廣場附近向街坊派傳單，講解「安心出行」漏洞，甚至諮詢街坊有關區內設施及社區活動等，如常工作。他憶述昨日收到警方來電，要求他明午2時到元朗警署報到時，其實不感驚訝，「要來嘅，始終都要來」，因為每日看新聞報道，眼見警方無理控告不同抗爭者，自己作為政權的眼中釘，其實早已有心理準備。

冀港人多關心無名手足

「我哋就好似一個絕症嘅病人咁，人哋話咗畀我哋聽，我哋有末期癌症，不過確切日期幾時會離開，係冇人知嘅。」伍健偉說，自己不會打定輸數，估計明日會否被警方正式落案起訴，反而會盡力爭取時間，在有限空間內以行動向市民彰顯意志，就等於「一個患咗末期癌症嘅人，係會好努力去生存嘅」。因此昨日收到通知後，繼續到大嶼山探望手足，晚上留在區內幫助街坊解決各種奇難雜症。

抱着打不死的信念，伍健偉不願意在此刻向大家道別，強調今日與平日無異，工作完畢後會稍作休息。他更質疑，警方提前要求初選被捕者報到，未必能將所有人落案起訴，憂慮有過多的道別，會變成陳腔濫調的論述，同時怕會消磨公眾對他們的關注度，認為港人可多關心在港的無名手足，不應只將關注度放在公眾人物身上。

信有手有腳 應搵到兩餐飯食 靠雙手可闖一片天

前年民主派光復區議會後，港人曾以為可順勢將民意帶入體制內，甚至改變政府的管治思維。但伍坦言，早已預料到政權不會容許一眾民主派區議員「做足4年」，因為在政府的管治思維中，他們是拿取政府資源與政府搞對抗，「如果喺咁嘅情況下，政府畀你安然無恙咁度過呢4年，某程度上咁即係代表我哋呢4年來做過嘅嘢都係冇用，對政府嘅威脅性係零」。

若不幸最終被警方落案起訴「顛覆國家政權罪」，最高刑罰可判處無期徙刑。伍表示，自己未有在此方向想太多，亦未有預先計劃入獄的「To-do list」，始終相信自己能靠雙手闖出一片天，「如果唔係打政府工，我有手有腳，應該都搵到兩餐飯仔食嘅」。若不幸入獄怎麼辦？「入到去再慢慢諗啦。」

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