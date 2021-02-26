再有警務人員涉僭建及霸佔官地，曾登上《警聲》及警方fb宣傳警隊「父子兵」的警察世家，三代當差，同涉犯法。涉事警察世家四代同堂居於元朗水蕉新村，大宅連地下花園，以圍牆及鐵絲網包圍，面積達3.4萬平方呎，《蘋果》翻查地契等資料，發現花園涉僭建近8,000平方呎非法構築物，包括約千呎有蓋車房及多間非法寮屋，亦涉霸佔官地達3200平方呎；唯一獲批興建的一幢3層村屋，亦涉僭建天台屋。

記者：蘋果調查組

上述涉及多項違規的警察世家，居於元朗水蕉新村，所居村屋由林美仔持有。根據2017年《警聲》，林美仔為退休警長，其子林卓倫則任職水警西分區警長，孫子林浩俊及林浩朗則為水警警員，爺孫三代先後加入警隊。

據了解，林氏為原居民，除林浩朗外，林美仔與次子林卓倫、孫林浩俊及曾孫，四代同堂居於水蕉新村大宅。林氏大宅連花園達3.4萬平方呎，涉及7個地段。現場所見，大宅以圍牆及鐵絲網包圍，門前設有大閘，內有一幢3層高村屋、多間大小不一的寮屋及有蓋車房。

地下花園種植有不少樹木，約一半範圍鋪設草地，中間置有彈跳床，近路旁則擺放多個養蜂箱。草地後方一大片空地，堆滿船艇及相關材料，似在該處造船。

林氏大宅連花園均屬「農業」地帶。翻查土地註冊處資料，村屋由林美仔持有，地契顯示只可興建3層高、每層面積不多於700平方呎的住宅，現時天台約一半範圍，卻搭建有面積290平方呎的天台屋，涉為非法僭建。

至於大宅的其他地段，則由林美仔以遺產管理人身份管理，現已圍封成大型私人花園。除上述獲批興建的村屋外，其餘建築物疑均為非法構築物，涉及面積近8,000平方呎，當中包括由鐵皮搭建、面積約1,100平方呎的有蓋車房，以及多間大小不一的寮屋。部份寮屋更裝設冷氣機，周邊亦有曬晾衣物及擺放日用品，似有人居住，或涉違規更改土地用途。

翻查地段索引圖，花園約3,200平方呎屬於官地，現時不但被圍牆包圍，部份位置更被非法寮屋佔用，亦有路面已鋪設成磚路，種植了不少植物、用以擺放家具及曬晾衣物等。

現時元朗農地呎價約800元，估計上述霸佔的3,200平方呎官地，市值約256萬元；以附近村屋近期成交價計算，僭建的天台屋則約值240萬元。換言之，林氏一家僭建連霸佔官地的範圍，市值可近500萬元。

城規會資料顯示，涉及花園草地的地段，曾申請興建4幢3層高的「丁屋」，但於2015年被城規會拒絕，原因是不符「農業」地帶的規劃意向，建屋範圍亦偏離水蕉新村的「鄉村範圍」。

據了解，現時村屋地下為大廳，一樓由林美仔及其妻居住，2樓則是現職水警警長的林卓倫與太太同居，而涉及僭建的天台屋，則由現職水警警員的長孫林浩俊與太太及子女居住；至於部份非法寮屋，現由林美仔的長子所居。

記者曾到林氏大宅向林卓倫查詢，他承認在上址居住，但不清楚涉僭建及霸佔官地， 「我都唔知，我老竇未返，業主唔係我」、「唔好意思，等我爹哋返嚟先好冇呀？」

地政總署證實，上述部份地段有未經批准構築物，屬違反地契，已向相關業權人發警告信，要求於限期前糾正違契情況，否則將「釘契」；至於毗鄰約300平方米（3200平方呎）的政府土地，則被非法佔用及豎立非法構築物，已在上址張貼通知，勒令佔用人於限期前停止非法佔用，否則採取進一步行動。

屋宇署表示，上址村屋的天台屬優先取締類別的新建搭建物，但沒有明顯危險，會按照現行執法政策，向業主發出清拆令。

規劃署則指，上述地段屬「農業」用途地帶，有關地點並不涉及任何規劃許可，署方人員已到涉事地段作實地視察，並正按照既定程序作出調查，如證實有違例發展，將採取執行管制行動。

本報向上述部門查詢後，據知林氏一家於上周已開始拆除部份違規建築，現場所見，昨（26日）已拆掉涉霸佔官地的大閘、部份圍牆及鐵絲網，但涉僭建的天台屋及其他非法構築物，則仍未拆除。

2017年父親節，警方於在facebook貼出林氏三代「當差」的故事，該期《警聲》亦以「水警父子兵薪火相傳 傳承警隊專業精神」為題。多間傳媒亦有報道，其中《成報》更將訪問放在當日頭版，中共喉舌《文匯報》則兩度報道。

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