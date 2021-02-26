【本報訊】預算案提出全民派發5,000元電子消費券反招民怨，其中一項爭論是電子券對長者及街市消費不便。創新科技局局長薛永恒辯稱，紙本消費券有防偽問題；商務及經濟發展局局長邱騰華則認為，從智慧城市角度，「如能夠用電子方法梗係最好」，消費券這形式亦是來自零售和旅遊等業界的意見，相信是直接和有效的方式。

薛永恒說，去年登記派發一萬元時，已詢問市民是否願意以同樣的登記資料作日後類似的派發安排，如市民之前已選擇同意，已是向當局提供了相關資料，但今次派發的電子消費券，也加插登記人期望用甚麼類型的消費系統領取消費券，市民屆時或要提供額外資料。

薛永恒指，系統安排登記的時間「唔需要太耐」，反而是過程中要與不同的政策局和相關企業討論，期望可盡快落實有關工作。

財經事務及庫務局局長許正宇則在電台節目上表示，派發消費券是為了刺激消費，與上次向市民派發一萬港元現金緩解市民經濟壓力有分別，因此政府計劃分五次向市民派發消費券，以提升刺激消費的乘數效應。對於六億元行政費，許正宇說只是預算，形容「好似問阿媽攞錢攞多少少」。

疫市加牌費 陳帆：改善擠塞

另一招致民怨的預算案措施是大幅調升汽車登記稅及牌費，運輸及房屋局局長陳帆解釋，措施旨在緩減私家車數目增長，改善路面交通擠塞，節省市民出行時間，令香港成為更宜居城市。

目前私家車佔整體汽車數量逾七成，過去十年由約42萬輛大增近四成至超過57萬輛，對路面交通構成沉重壓力，令市民出行時間增加，並加重路邊空氣污染。