53名今年1月初選大搜捕中被捕的民主派人士，提早到明日再到警署報到，之後會否被即時還柙不得而知。在尚有一丁點自由的今日，有人在不安、恐懼下把握時間與家人團聚，有人從容面打壓，寄語港人公義終必來臨。

初選大搜捕中被捕的民主派，原定4月初才要到警署報到，不過各人昨日陸續收到通知，報到日期大為提早到明天，不少人都估計警方可能明日就落案起訴，換言之，今日是眾人被還柙前的最後一天。

梁晃維：與家人朋友相處 重遊港大

被捕之一的中西區區議員梁晃維向《蘋果》表示，「預咗會聽到（昨日）呢個電話，嗰下冇乜特別感受」，不過他直言，收到通知一刻，仍覺得不安甚至恐懼，「每日都會有好壞事情發生，爭在發生喺邊個身上。」今次大批人因被選被捕，面對長期監禁，證明香港情況惡劣，「說明緊香港完全進入白色恐怖年代，冇從政空間，點溫和都好，都會成為下一個被政治迫害嘅人。」

梁晃維預計最壞的情況是，由於今次屬國安案件，自己可能被即時起訴，直至審結前都要被還柙。今日他就選擇把握時間與家人、朋友相處，並打算重遊港大。

郭家麒：看新聞見香港不斷沉淪相當難受

另一位被捕人公民黨前立法會議員郭家麒，則透過社交網站剖白，覺得建立一個城市，完善一套制度，維護公義、法治、平等和自由毫不容易，因而更感慨香港在港人的勤奮及完善的制度下慢慢發展成為世界金融中心，但一切已成歷史，「自由，平等，公義，法治，統統被狠狠地奪去」，每天看新聞就是看着香港如何不斷沉淪，心裡相當難受。

郭續指，明日極可能將與50多名民主派朋友面對更加不義的對待，他唯有從容面對，相信縱然艱苦日子不知何時終結，公義必會有來臨的一天，並祝願各人平安。

呂智恆不忍向街坊說未必有下次街站

至於被捕人呂智恆今日凌晨也在Facebook發文，道出提早報到前的感受。他稱昨日下午整理200封寄予被還柙或在囚人士，自言「總算出多分力」，但晚上擺街站被街坊問到何時再開站時，只能強忍著不說出「我未必有下次啦」，僅向對方表示不知道。憶起與街坊的交流，呂覺得「好似覺得總會再相遇」，他感謝街坊一直以來的支持外，亦似是要暫別街坊說：「有緣再會啦﹗」

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