一名72歲男子在官涌體育館接種中國科興疫苗後出現心悸，被送往伊利沙伯醫院治療，周日（28日）早上仍然留院，目前情況穩定。他是疫苗開打以來，首宗接種後不適入院個案。負責的醫療集團聲稱未有證據顯示不良反應與疫苗有直接關係。

參與營運官涌體育館疫苗接種中心的香港私人執業醫生協會代表、外科專科醫生郭寶賢周六（27日）表示，病人是72歲男子，本身有高血壓，周六早上約10時半到該中心接種科興疫苗。

而負責中心運作的尚至醫療集團周日表示，該男子本身有高血壓，打針後在現場休息期間出現症狀，隨即被送院，暫時未有證據顯示，不良反應同疫苗有直接關係。

休息區感不適 稱心跳加快：一分鐘大約100下

接種疫苗前，中心人員曾詳細查詢其身體狀況，屬適合接種疫苗。該市民接種科興疫苗十多分鐘後，往休息區接受觀察，其間報告心跳加快，「一分鐘大約100下咁上下，正常跳動中間加幾下，中間跳密咗，跳快咗。」接種中心人員再為他檢查，生命指數正常，沒有頭暈，為安全起見，召救護車將該市民送入伊利沙伯醫院。

郭寶賢指，目前該市民仍在醫院留醫，院方認為他需要觀察，已做了心電圖，情況穩定。據他了解，該名市民以前沒試過心跳加速。

他指，接種疫苗過程沒問題，他個人相信與該市民出現心跳加快，與疫苗關係不大，但詳情有待進一步研究。

政府周六晚上公佈，當日有約7,000名市民接種科興疫苗，累計有逾13,600人接種第一劑疫苗。營運機構周六晚上再表示，周六官涌體育館疫苗接種順暢，市民毋須排隊。而全日1,360個預約中，有5人不適合接種，成功完成接種1,333疫苗。而出現心悸症狀的72歲男子，屬長者優先接種群組。

料長者因突然緊張致心跳加快

感染及傳染病科專科醫生林緯遜表示，相信該長者出現心悸與疫苗關係不大。接種疫苗若出現即時副作用，會是痛及過敏反應；若出現過敏反應，甚少只會出現心悸，而沒有氣喘、嘴面腫、出疹、休克或血壓降低。

他估計該長者可能是接種疫苗時較緊張，突然緊張下引致血壓上升及心跳加快。不過長者若出現心悸需檢查清楚，如本身是否有隱疾而不知，或會誘發本身小毛病。

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