今年預算案的最大爭議，除了派消費券而非現金外，是日漸加大的財赤負擔。使人感到困擾和沮喪的是，現在所出現的不只是一個經濟上的結構性赤字，更是一個政治上的結構性赤字，要堵塞漏洞更為困難。

在國安法的香港新常態下，即使你只關心經濟民生，在看完財政預算案後，也難免憂心忡忡。先從一個更闊的角度去了解問題的核心，香港已缺乏民主參與去爭取巿民的支持，所以就只餘下透過資源來解決社會上的矛盾和問題。

在政府的眼中，錢能夠解決很多問題。可是，倒過來說，沒有錢便成了天大問題。現在高達2,500多億破紀錄的財政赤字便是隱憂，即使到了2022至2023年，在政府一向異常樂觀的估算下，財赤仍然超過千億。香港只餘下不足一萬億的財政儲備，以現時這個「燒錢」速度來計算，政府不足數年便會山窮水盡，要靠大幅加稅，縮減開支及借貸度日。

在公共財務學上，普通的財赤，即周期性赤字（cyclical deficit），隨着經濟周期的循環，政府收入在經濟收縮時下降，在經濟上升時增加，全屬正常現象。只要設立財政儲備，懂得積穀防饑，自然可以保證政府的支出和服務在經濟轉差時，仍然不受影響，市民生活如常。

所以，真正要預防和避免的，並非一般的周期性赤字，而是結構性的赤字（structural deficit）。不過，香港過往的結構性赤字均是經濟上的結構性赤字，意思多是指政府的收入制度和經濟結構失去平衡，因此有機會在經濟好景的情況下，政府仍然入不敷支，出現財赤。

在這一方面，香港最為人詬病的結構性問題，是稅基過於狹窄，政府居然長期有過半的收入，是依賴於和實體經濟脫節，與終日炒炒買買的熱錢息息相關的泡沫經濟，即賣地、股票買賣的印花稅及投資等收入。這使萬一泡沫爆破時，政府的財政便隨之崩潰，市民的生活亦苦不堪言。香港在九七金融危機及○三年沙士疫情時，便出現過以上情況。

可惜，香港直到今日，仍然未有全面的公共財政改革，來針對經濟上的結構性赤字問題。正所謂禍不單行，一波未平，一波又起，因為政治形勢的急劇轉變，香港近年更湧現政治的結構性赤字，形成了雙結構性赤字問題。

政治的結構性赤字，是指政治制度為巿民或政府帶來誘因，盡量加大政府開支，來滿足自己的利益。從此角度出發，香港在稅制上對普羅大眾較為慷慨，不少人不需要交直接稅如薪俸稅及利得稅，但又可享受公共服務，已造成一定誘因，在政治上不斷向政府施壓，加大福利開支。

基本法約束力蕩然無存

有見及此，因《基本法》的原意是香港在回歸後會繼續邁向民主化，以普選特首及立法會為最終目標，在擔心這會進一步加大政治人物的誘因，加大政府開支，以公共福利交換選票，討好選民，所以在制訂《基本法》時，特別加入了第107條：「香港特別行政區的財政預算以量入為出為原則，力求收支平衡，避免赤字，並與本地生產總值的增長率相適應。」以發揮金剛圈的作用，防止特首等人濫用公帑，耗盡儲備。

可是，在中央全面接管香港後，《基本法》作為憲法的威信及地位已名存實亡，107條的約束力蕩然無存，政治的結構性赤字問題一夜間急劇轉差。而要補救，唯一方法便是建立一個有效制衡當權者的憲政秩序，重新確立《基本法》的威嚴。不過，這在可見將來未見得會發生。財赤和很多在香港正發生的事情一樣，會繼續變得更差，大家要做足心理及財務上的準備。

黃偉豪

中大政治與行政學系副教授