《大公報》今日（27日）以頭版加社論再度鞭撻食物及衞生局常任秘書長劉利群，炮轟劉於前年任食環署長期放任「黑暴」文宣，卻於去年國慶迅速拆除愛國標語，持「雙重標準」；又指劉的丈夫為社聯行政總裁蔡海偉，曾是公民黨成員。文章順勢「建議」將700多名政務主任的人事檔案呈交港澳辦和中聯辦的對口單位，將來政務主任擢升須由兩辦副署同意，兼且由駐港國安公署審查背景及往績。

葉劉：反對兩辦干預升遷

政務主任出身、曾是高級公務員的新民黨主席葉劉淑儀認為，看到有人在網上鋪天蓋地批評劉利群，「我認為唔應該，雖然有人對食環署不滿意，不滿佢哋2019年無處理連儂牆，但大家應該對事不對人，我反對人身攻擊。」她又指，已聽聞劉利群一事極之影響政務官的士氣。

她指，如果劉利群做得不好，應由上司提點，不是容許外面「文革式批鬥」。至於特首林鄭月娥和公務員事務局局長聶德權是否應出來為劉說話，葉劉只表示：「唉！我唔評論。」

對於左派的批評更扯至劉利群的丈夫是社聯行政總裁蔡海偉，葉劉認為外界不應亂扣帽子。葉劉指，外界真的不要胡亂批評政務官，「真係冇咩畀你（政府）揀，好多政務官都夠鐘走咗（退休）。」

她又指，依她所知，劉利群是一個聲譽很好的政務官，分析和撰寫文件能力也是十分高，「佢素來都係屬於叻女嘅政務官，佢以前做兩電嘅利潤管制，佢專業知識係好豐富。」對於有人提出政務官日後的升遷要由港澳辦和中聯辦過問，葉太不同意，認為政務官的升職應由特區政府最高層決定。

去年報道：AO大逃亡︱林鄭治下平均每年12位政務官劈炮 官場殺傷力超董建華梁振英曾蔭權

指有AO憂掀文革風暴

葉劉晚上再於其Facebook專頁發文，呼籲停止「文革式」批鬥劉利群，稱自劉利群獲擢升後，「發現很多建制派的網上群組及網頁，均鋪天蓋地攻擊她」，新民黨亦有黨友「跟風地批評」。

她指，食環署當時沒有清拆連儂牆，是因涉及一宗相關訴訟尚未審議，且有關決定獲上司認同；至於食環迅速拆除支持國安法的標語及橫額，葉劉稱據其了解相關行動並非由食環署負責。

葉劉續指，自有關攻擊言論出現後，已收到一些政務官的意見，表示十分擔憂，「感覺香港像是要掀起一陣文化大革命的風暴」，部份已退休政務官亦表示關注事件。

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