【本報訊】近日，大自然僭建及非法開墾問題越揭越多，繼青大石澗、金山郊野公園後，西貢清水灣小棕林亦揭發有人在海邊改建成富南法特色的「秘密花園」，不但屬「海岸保護區」的海邊岩石驚現浴缸、300米外更有人工搭建石隧道及復古圓石路，儼然世外桃源。記者昨到場發現浴缸已填平，石隧道仍在，地政總署已在多處僭建物張貼通告，飭令清拆。

破壞地貌不能還原

近日網上流傳，西貢清水灣小棕林出現「秘密花園」，其中在海灘岩礁被嵌入一個1.5米長的神秘白色浴缸，吸引不少人打卡，更有人上載坐進浴缸片段。記者昨到場視察，發現浴缸已被石頭及英泥填平，惟浴缸下方仍遺留去水喉，附近岩石貼有兩張地政總署於上周五（19日）發出的通告，飭令佔用人於下月四日前清拆。

距離神秘浴缸300米外岩頭沙更離譜，有人於海邊以石頭搭建8米長隧道，隧道另一頭連接復古石路，通往山上村屋單位，沿途兩旁種植鮮花、仙人掌等植物。石路經過之處，有人以竹枝及樹枝加建篷頂，猶如世外桃源「秘密花園」。記者在該處發現貼有至少四張地政總署的通告，其實小棕林秘密花園近日熱爆網上行山群組，昨日有婚紗攝影師稱從網上得知「靚景」到場欣賞，他指「如果非法佔用，係要拆嘅 ！」另有釣魚人士稱，去年起見到上址「唔同晒」，「有個大棚，有大建築，𠵱家掃晒」。

地政總署指小棕林海灘附近位置屬「海岸保護區」，處方早前視察發現有人在未經批准下搭建包括浴缸等構築物，已張貼通知飭令停止佔用土地，最近發現浴缸已被移除，會繼續跟進餘下構築物。

翻查資料，小棕林於2015年曾遭人加裝泳池用鋼梯，期後遭地政總署飭令移除。生態地質導賞員戴緻賢指，該處並非郊遊熱點，估計僭建物由晨運人士興建，對有指僭建為方便郊遊人士，他直斥行為自私，因為「自然地貌被破壞，不能還原」，他又指，遇上大風大浪，遊人行出岩礁恐被捲走，促政府部門加強巡查。