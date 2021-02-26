【本報訊】中大51年來首度DQ學生會，曾任中大學生會副會長的支聯會秘書蔡耀昌指，校方做法史無前例，剝奪學生自主，學生會長期以來均熱心參與社會活動和校政，「佢成立第一日就已經係咁，就係唔聽話」，批評校方行動毫無理據，「你唔同意學生會，最多咪公開講唔同意」，現時做法不只是針對學生會，而是損害所有投票同學的利益，因學生會經投票產生，亦有機制讓代表會或全體同學通過罷免內閣，校方無疑是繞過機制僭越權力。

張秀賢質疑校方怕孭鑊

蔡耀昌指出，校務會設學生代表是他任學生會時及前任學生會爭取的成果，1987年通過加入五名學生委員，歷史悠久，校方不可能以行政手段剝奪，校方在慣例上和責任上須提供場地和協助，「唔代表你認同佢，因為佢係由同學選出嚟」。

2011至2012年任中大學生會常務幹事的區議員林兆彬表示，對校方打壓學生會感到痛心，社會以至學校均不能容納異見聲音，對無權力者趕盡殺絕，連一個學生會室也要封殺。

林指，他出任學生會幹事時大學風氣較自由，學生即使在地上塗鴉抗議加宿費，未見受到追究。他批評校方企圖阻止學生會運作，迫使學生會和其他校內組織「聽話」，昔日校園自由風氣不再。

曾任中大學生會會長的區議員張秀賢形容中大「一山還有一山低」，以制裁手段對付學生會，目的是逼死學生會，做法令人悲憤，學生會被封殺是他從未想像過的事，「咁樣睇2014年已經好幸福」，質疑校方「怕孭鑊」而打壓學生會，與學生脫節。