【大埔非法集結案】

【本報訊】前年8.5全港大罷工，大埔汀角路一帶發生堵路示威，有人駕電動滑板車向警方掟汽油彈，警方發射催淚彈驅散，推進時制服兩男女，包括一名社工系畢業生。兩人否認非法集結罪受審，主任裁判官蘇文隆昨裁決，不接納兩人是旁觀者的說法，指他們當時攜有手套，唯一可能是與非法集結者同流合污，曾戴手套堵路癱瘓交通，擾亂公眾秩序，裁定兩人罪成，判監9個月，並不准保釋等候上訴。

被告男侍應姚志聰（22歲）及女社工郭煥琳（25歲），聞判不禁抽泣拭淚。辯方聆訊時指兩人均家住大埔，不排除只是看熱鬧，走避不及才遭制服。蘇官反駁指當警方向馬路推進時，若被告是旁觀者，會從馬路兩旁離開；但兩人卻身處馬路之中，亦無記者證在身，裁定兩人必定是從馬路集結人群中逃跑時被捕。

蘇官續指，除非兩人當時意圖動粗，否則難以理解為何會攜帶手套，唯一可能是兩人與非法集結者同流合污。兩人為免弄傷雙手，曾戴手套敲打雜物及堵路，導致環境嘈雜，交通癱瘓，擾亂公眾秩序。對於女被告向警方透露，她是購買鹽水才會經過案發現場，蘇官直言想不透為何買鹽水需要攜帶手套，故裁定兩人罪成。

不准保釋等候上訴

辯方求情呈上男被告父親及兩名年幼胞妹的求情信，父親稱讚兒子天性善良，十分顧家；胞妹則希望法庭讓哥哥盡早回家與她們團聚。辯方又透露，女被告案發時即將從社工學系畢業，現為註冊社工，但因有案在身，沒有任何機構願意聘用她，難以投身社福界；其親友均稱讚她品格良好，願意服務長者。

蘇官判兩人即時入獄9個月，辯方隨即替兩人申請保釋等候上訴，透露男被告將爭議定罪元素，而女被告則從沒戴上手套，惟蘇官一口拒絕。同案兩名被告早前承認非法集結罪，分別被判入獄7個月及半年。

案件編號：FLCC1433/20