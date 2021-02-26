【本報訊】建制派趁民主派全面撤出議會後大幅修改《議事規則》，內務委員會昨通過大部份收緊《內務守則》和《議規》建議，前者即時生效，後者則只待下月24日在立法會大會通過。修例包括 議員日後大部份議案辯論限於4小時內完成，議員發言時間大幅遭壓縮、並針對違規議員設「停賽制」及扣減酬金等。經民聯梁美芬形容有關修訂是「遲來的修改」。

「停賽制」待大會表決

議事規則委員會早前共提出8項修訂建議，其中3項屬《內務守則》，包括不容許在委員會會議上提出臨時動議、日後以特權法作出調查的議案不能「打尖」，早於無約束力的議案進行辯論、內委會主席可在財委會主席同意下讓會議延長不超過15分鐘。上述被視為「閹割」立法會權力、堵截「拉布」的修訂，昨在建制派支持下獲通過，即時生效。

其餘削減議員在立法會大會發言時間、被主席裁定違規議員要停賽不能參與下次會議、被扣減薪津等的議案，昨亦獲一眾建制派以簡單舉手通過。但該批建議因屬《議事規則》，要待立法會大會上表決，但料在只餘建制派議員的議會上，立法會議員的權力勢必被閹割。

民建聯張國鈞稱，《議事規則》協助維持議會運作順暢，辯稱今次修例全因民主派過往種種阻撓立法會運作的行為，「如果一個議會嘅議員守秩序，可以冇《議事規則》，都可以好暢順、有效咁運作。」

經民聯梁美芬形容，有關修改是「遲來的修改」，指自己近期收到大量民意支持，個人對成功「研究改善家規」感到欣慰。自由黨張宇人稱，雖然黨內有人對修改內容有意見，但對有關修例予以支持。