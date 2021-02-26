【武肺第四波】

【本報訊】國產科興和德國復必泰疫苗陸續抵港，但疫苗會否產生副作用仍屬未知之數。立法會財委會通過撥款10億元成立疫苗保障基金，以40歲作為界線，嚴重受傷個案最多可賠300萬元，死亡個案最高可賠250萬元。有立法會議員質疑，兩年內提出索償期限過短，基金沒有清晰上訴機制，屬形象工程多於真正保護市民。

財委會昨日以20票贊成、1票反對下，通過10億元疫苗保障基金撥款。政府建議，若接種者接種第二針後兩年內出現嚴重副作用，包括面癱、敗血症、吉巴氏綜合症等或死亡，40歲以上及以下受傷個案保障額，分別為250萬元及300萬元；40歲以上及以下死亡個案保障額，分別為200萬元及250萬元，索償期限是接種最後一劑疫苗兩年內。索償者須先得到註冊醫生證明，以及經專家委員會評估是否與接種疫苗相關，或不能排除與疫苗無關，才可提出索償。

有議員質疑，基金要求於接種第二劑疫苗後兩年內提出索償時限過短，很多外國醫學期刊均提出，「接種疫苗嘅後遺症同影響兩年內都未必會出現，因為同基因排序問題有關」。

死賠少過傷 「死好定唔死好？」

議員關注賠償額是否涵蓋接種者的醫療費，而嚴重受傷個案可較死亡個案多獲賠償50萬元，「咁死好定唔死好？」要求局方解釋金額如何釐定。機制規定由認可疫苗的專家委員會判斷異常情況是否與疫苗有關，也被質疑是「捉蟲」，基金亦未寫清楚上訴機制，指設立基金屬形象工程，多於真正保護市民。

食衞局長陳肇始表示，基金是參考海外地區做法，其他地區索償時限為一至三年，初步認為兩年建議是適合，會視乎異常情況出現的模式及時限適時檢討。她又澄清負責疫苗保障基金的專家委員會，與批核疫苗的獨立專家委員會並不相同，但可能有成員重叠。至於釐定賠償額方面，稍後會制訂並公開客觀標準，如不滿意賠償額人士亦可上訴。

食衞局副秘書長阮慧賢補充，美國及加拿大索償時限分別一年及三年，澳門需三個月內索償；英國一次過賠償12萬鎊，加拿大一次過賠償12萬加幣，澳門賠償100萬元。當局正準備一個類似管理人的模式，設方式程計算傷殘程度，作出不同程度的賠償，「（賠償）金額唔係太過寒酸」。若接種者不滿意賠償，或需再索取醫學意見及再放由專家委員會判斷。

政府於疫苗保障基金中制定兩個表列清單，分別是異常事件及關注事件清單，當中包括若接種疫苗後感染武肺需住院或死亡，可向基金申請索償。

有議員質疑政府購買的科興疫苗「唔係真係可以滅活」、「打咗都有可能確診」，要求局方解釋如何判決申索個案與接種疫苗因果關係。衞生署總藥劑師陳詩濤回應稱，疫苗品質亦屬保障範圍之一。