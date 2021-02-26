【本報訊】復必泰疫苗今日抵港，對香港達致群體免疫帶來曙光。港大公共衞生學院教授高本恩指出，若香港希望恢復與國際通關及向防疫措施說再見，群體免疫可能是唯一選擇。由於現時無疫苗可提供100%保護率，假設疫苗保護率高達95%，需70%人口接種，建議政府購入更多高效疫苗，如復必泰和莫德納，從而在較低接種率下仍可機會群體免疫。

高本恩倡購高保護率疫苗

高本恩昨在《明報》就「後疫苗時代香港抗疫模式的三個選項」撰文指，假設病毒基本繁殖率（R0）為3，須達至群體免疫所需的免疫人口約為總人口的三分二。R0為3代表一名患者平均傳染3人，如3人中有2人具免疫力，即餘下1人有可能感染，R0即可降至1，故倘多於三分二人口有免疫力，便不會有大型爆發。

他強調，公式僅提供粗略估算，由於現時沒有任何一種疫苗可以提供100%保護率，所以香港須有超過67%人接種疫苗才有機會達至群體免疫。假設選擇一款保護率高達95%的疫苗，就需要有70%人接種方有群體免疫。復必泰和莫德納兩款疫苗都有高於90%的保護率，未來市場上也會出現更多高效疫苗，政府可考慮購入更多此類疫苗。

但他補充，即使群體免疫成功，部份中港家庭、跨境工作人士及與內地有緊密聯繫人士，仍須於入境大陸後檢疫，因為國內透過疫苗接種達至群體免疫可能需要好一段時間。