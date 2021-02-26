【本報訊】政府抗疫失敗，保就業也失效，各行各業裁員潮不絕。新巴城巴繼農曆新年前裁員後，昨日再以重組管理團隊及架構為由，宣佈減省84個後勤崗位。據悉，被解僱員工涉及電腦部、工程部及營運部等，去年才入職的管理實習生更全組被炒。

消息透露，新巴城巴昨日下午陸續通知被裁員工到人事部，並要求他們即日離職，裁員人數有數十人，主要涉及寫字樓的員工，包括工程部、電腦部、營運部及客戶服務部等。被裁員工年資有長有短，「有啲就嚟退休都被人炒咗」。

有入職約一年的員工透露，昨下午突然被公司「召見」，並要求即日離開。另有現職員工透露，現時公司士氣低落、人心惶惶，「今日唔知聽日事，隨時聽日都被人炒埋」。

稱可以轉職車長

新巴城巴所屬的匯達交通服務有限公司昨晚發新聞稿證實裁員行動，並稱去年10月購入新巴城巴後，完成初步業務檢討，顯示公司需要聚焦為乘客提供優質巴士服務，將招聘300名新巴士車長，不過檢討後發現有數個效益未如理想的地方對業務構成直接影響，故需重組公司的管理團隊及架構，過程中需減省84個後勤崗位。匯達交通強調，會向受影響員工提供轉職成為巴士車長的機會，並提供所需培訓及支援。

新聞稿又稱，疫潮下個別路線客量大幅下跌超過九成，但匯達交通一直投放大量資源以維持巴士服務。匯達交通行政總裁譚利民稱，政府補貼已於去年11月結束，公司正面臨需要立即解決的嚴峻財務狀況，將繼續與政府溝通，尋找解決方法。

新巴城巴早在農曆新年前、即本月初已傳出裁員消息，當時最少有16名後勤員工被炒，包括有20年年資的行政秘書。工會早前批評，新巴城巴在歲晚炒人，十分無情，並質疑公司每日「陰啲陰啲」辭退員工，圖淡化裁員消息。當時新巴城巴未有回應後勤部門是否裁員，只稱受第四波疫情影響，巴士客量大跌四成，持續承受巨大損失，但仍會致力確保接近4,000名車長的崗位。