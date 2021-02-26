【本報訊】去年立法會選舉被押後，今年有沒有選舉仍是未知數，但中央和特區政府肆意DQ候選人，早已令不少港人對日後選舉結果感到死心，香港民意研究計劃指，57%人認為即使今年9月復辦立法會換屆選舉，該選舉亦不會公平，調查更反映非民主派的支持者，也有較多人認為該選舉不會是公平選舉，與民主派支持者情況一樣。

香港民意研究計劃於本月18日至22日訪問超過6,000名港人。民調問及若今年9月舉行立法會換屆選舉，這次選舉有多公平，結果57%人認為選舉將是不公平。87%的民主派支持者、39%的非民主派支持者均大比數認為選舉將是不公平。

六成港人指新聞自由變差

調查結果又顯示，有多達逾六成人認為國安法生效後本港新聞自由變差，覺得變好的僅稍多於一成。按受訪者政治理念劃分，民主派支持者中，有逾九成人覺得變差；非民主派支持者中，也有43%人覺得變差，大幅多於覺得變好的16%。

特首林鄭月娥早前表明檢視查冊度，並將「起底」刑事化。今次民調顯示，民主派支持者與非民主派支持者，分別有85%和40%人支持新聞機構和研究機構應獲豁免受限制，多於反對的10%和38%人。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華指出，以往民主派支持者與非民主派支持者對不同問題都有較分明意見，今次對三項問題有較相近看法，實屬少見。他認為，日前港澳辦主任夏寶龍就參選人資格等設下框條，變相在選舉前已將某些人「踢出局」，加上港府修例，顯然造成選舉不公，直斥當局的做法是「好無出色嘅政府所為」。