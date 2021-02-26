【本報訊】港府擬收緊檢疫安排，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，雖然近日確診數字有回落趨勢，但每日仍維持10至20宗確診，政府正研究三項措施加強密切接觸者追蹤，包括收緊送進檢疫中心的準則、工作場所出現一宗確診都須強制檢測，以及先將有病徵的懷疑個案，其家居接觸者送進檢疫中心三日。

發病前7天密切接觸者須檢疫

張竹君指出，現時若確診者屬源頭不明個案，當局會將其發病前兩天定為傳染期，其間接觸的人士須隔離檢疫。但她認為，現時較多個案為無病徵，不能排除相關個案在潛伏期曾與另一名未找出的患者接觸後受感染，故希望更改檢疫的準則，源頭不明患者發病前七日曾密切接觸的人士均須到檢疫中心隔離14天，時間由接觸日期起計，而與其他個案相關的患者則維持現有做法。

當局亦擬規定，工作場所只要錄得一宗確診都須接受強制檢測。張竹君表示，過往做法是工作場所錄得兩宗在同一地方工作的確診患者才須強檢，但「好多時啲細公司唔使咁做，因為可能一個爆發都會當其他人係密切接觸者，都會送晒去檢疫中心」，故希望加強檢測，即使只得一宗確診，「無論係餐廳定係公司」，均將進行強檢。

另一加強追蹤措施是，目前僅初步確診及確診者的同住家人才會當作密切接觸者送往檢疫，但密切接觸者或須等候半日才獲得檢測結果，檢疫安排因而遲緩，由於有部份懷疑個案早已出現病徵，當局考慮先將其家居接觸者送往檢疫中心三天。當懷疑個案檢測結果最終呈陰性，會被送回檢疫中心，其家人則在檢疫三天後便可離開；如懷疑個案檢測呈陽性，其家人將延長隔離檢疫至14天。