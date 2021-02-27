2020年立法會選舉押後至今年9月，但政界盛傳選舉將再度押後。日前港澳辦主任夏寶龍又強調要落實「愛國者治港」，明言選舉制度需要改變。政制及內地事務局局長曾國衞今日表示，暫不掌握中央在完善選舉制度方面何時有決定，仍有很多未知之數，故目前仍然以9月5日進行立法會換屆選舉為目標。

曾國衞今早在電台節目表示，過去香港有並非真正愛國的人士，透過選舉進入建制，從而出現很多亂局，有需要完善選舉制度，又指由中央主導是理所當然、無可厚非，視乎中央有何方案，特區政府會配合。

被問到參選人是否要「愛國愛黨」，曾指，憲法清楚說明社會主義是中國的根本制度，由中國共產黨領導是其本質特徵，「最低限度一定要接受佢，尊重佢」、「可以有不同政見，但唔能夠嘗試破壞佢。」

至於能否在今年9月前完成改變選舉制度，曾指，即使中央表明完善選舉制度工作刻不容緩，但暫時不掌握中央何時有決定，故仍有很多未知之數，目前仍然以9月5日進行立法會換屆選舉為目標。

被問到特區政府會否需就政改諮詢公眾，他重申若中央有決定或方案，特區政府會全面配合，如需要在本地修例或進行立法工作，政府會令公眾或立法會明白工作目的，令市民能夠接受。

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