參與初選的53名民主派人士今提早到警署報到，其中47人被控串謀顛覆國家政權罪，明（3月1日）早11時西九龍裁判法院提堂。民間人權陣線呼籲港人明早9時半到法院聲援被補人士，以排隊進入法院的方式，企滿西九龍裁判法院。民陣指，曾經有60萬人參與初選投票，指今天被控的不只該40幾人，而是所有爭取民主、自由的香港人，呼籲市民聲援被捕被控的初選參與人。司法機構表示，會就明天一宗處理涉及數十名被告的案件，盡量預留額外座位，及作出特別公眾旁聽安排。

3月1日起入法院須掃安心出行

司法機構指，由於案件涉逾40名被告，其法律代表人數眾多，法庭內95個座位將全數分配予他們。法院明天亦有數宗已排期並預計較多人旁聽的案件審理。

考慮到法院內其餘可用的法庭及轉播設施的容量後，將安排3個法庭的延伸部份，轉播有關案件的法庭程序，將提供共66個記者席和95個公眾席，供不同人士旁聽，包括第二庭30個記者席和40多個家屬席、第十八庭36個記者席、14個公眾席和5個公眾企位，以及陪審員集合處76個公眾席。

司法機構表示，如欲旁聽聆訊，需到西九龍法院大樓一樓中庭的指定區域排隊，家屬席籌號明早10時15分派發，其他旁聽籌號則上午10時30分派發。如任何座位聆訊期間被閒置15分鐘或以上，將被重新分配予其他人；而明天起所有進入法院的人士必須使用「安心出行」、或填表登記姓名和電話等資料。

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