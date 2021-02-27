【本報訊】foodpanda外賣員趙先生早前因手持外賣袋被控盜竊，近日他再度被截查，警方要求他讀出錢包內印有「光復香港，時代革命」等的卡片口號，質疑警方有煽動市民違犯國安法之嫌，他拒絕後獲放行。有大律師認為單是藏有該卡片未必能構成分裂國家，質疑警員要求事主讀出口號的理據。

差人稱「睇唔明」

趙先生向本報提供一條短片，顯示他被四名警員包圍，其中一人手持趙的銀包，並取出印有「光復香港、時代革命」以及「五大訴求、缺一不可」標語的卡片，要求「唔好再袋住呢啲」，並兩度指示他讀出片上標語及口號，事主拒絕並明言「唔好陰我」、「講出嚟會犯法」，對方曾回應指「唔係喎，我睇唔明喎」，但最終將他放行。

趙先生解釋，前晚約9時半路經天水圍天恩邨服務設施大樓地下時，因看到附近有警車停泊一段時間，遂行近警車作了解，並以手機嘗試拍下車內情況，懷疑因此令警方截查他。

他表示公開事件是想避免有公眾人士遭遇同一情況，認為警員要求他讀出口號的手法有問題，質疑對方「知法犯法」，有意煽動他公開讀出口號，令他違反國安法，計劃就此作出投訴。

公民黨秘書長、大律師梁嘉善質疑要求事主讀出片上口號的理據是否充份，形容該要求「奇怪、無聊」，相信「獲正式聘用嘅警員唔會唔識呢幾隻中文字」。

至於藏有相關物品以至讀出口號是否犯法，梁嘉善認為有關口號具不同解讀方式，會否代表分裂國家仍須斟酌，當中在甚麼情況下朗讀，以及其影響力屬於關鍵，「對住一百萬人揸咪講，對比自己同朋友口噏噏講出嚟已經唔同」，以單是在銀包內藏有口號卡片而言，「目前聽落（與分裂國家）有點遙遠」。

警方確認當時曾作出截查，但未有回應警員要求事主即場讀出口號，以及事主私藏相關口號的卡片有否違法，僅稱如任何人認為受到不合理對待，可向投訴警察課作出投訴。