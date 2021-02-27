疫情爆發超過一年，港府多次禁堂食，外賣即棄餐具垃圾暴增。政府月初公佈的減廢藍圖，計劃於2025年首階段管制即棄塑膠餐具。有轉用紙製外賣餐具的餐廳負責人大嘆，環保餐具成本比即棄塑膠餐具高至少兩倍，希望政府向環保餐具廠商提供資助，減低營運成本。有環團促請政府效法其他國家和地區的做法，盡快列出政策具體目標及時間表。

中環一間台式餐廳「吃什麼」去年7月開始，為大部份外賣食品轉用可降解的紙造餐盒，餐廳負責人Grace稱，較多配菜的便當仍要用即棄塑膠餐盒，暫時未物色到合適的環保餐盒，「紙盒分隔不夠細、密合度亦不夠，運送過程中很容易翻到，湯、菜汁會滲漏」，故現時只選用了幾款紙造餐盒，其中兩款用來分開裝湯、麵，另一款較小的紙盒用來裝花枝丸等小食。

來自台灣、來港19年的Grace大嘆港人環保意識不高，「現在買東西都經常看到發泡膠，在台灣我很小時候已經完全不用發泡膠，lunchbox全都是紙的」。她曾與環保餐具製造商洽談，嘗試製作適合裝便當的環保餐盒，無奈廠商特地開模製作的成本太高，惟有放棄。Grace續指，轉用環保餐具前，每月約花費6,000元訂購外賣塑膠餐具，現時只計環保餐盒及紙杯，每月已經要約18,000元，成本高至少兩倍，但為了環保仍選擇堅持，「能做就繼續做」。

台式飲品總離不開珍珠飲料，難以「走飲管」，Grace坦言紙製飲管易爛，影響食客口感，但其他種類的環保飲管成本更高。她曾詢問製造「甘蔗渣飲管」的台灣廠商，發現一支飲管成本超過2元，與只需幾毫一支的塑膠飲管相差太遠，稱實在用不起。

被問到會否希望政府資助餐飲業界，鼓勵更多食肆轉用環保餐具，Grace直言長遠作用不大，反而呼籲政府從源頭入手，補貼環保餐具製造商，「你補助我們只是短時間的，補助他們（廠商）是長遠看，他們可以大量製作的話，整個香港都可以受惠」。

茶記大嘆難負擔環保餐具

上環大喜茶檔2017年已轉用不銹鋼飲管，當時一度掀起熱話，有網民憂慮衞生問題，擔心餐廳不會徹底清洗飲管。老闆Ricky接受訪問時表示，確實有食客抗拒使用不銹鋼飲管，但強調只佔少數，這類食客通常直接要求「走飲管」，同樣達到「走塑」效果，有需要時餐廳亦會為他們提供即棄塑膠飲管。

不過自從疫情爆發，餐廳就轉用即棄塑膠飲管，讓食客安心，待疫情緩和再重新使用不銹鋼飲管。Ricky又表示，一直都希望轉用外賣環保餐具，惟成本比塑膠餐具高足足四倍，一般茶餐廳難以負擔，「而家外賣只係加一蚊，冇得加太多，邊有人買」。

環團促當局加快管制

綠領行動去年曾推算，港人於疫情期間每星期消耗逾1億件外賣即棄塑膠，總幹事何漢威表示，環保餐具的部份成本無可避免會轉嫁到消費者，但他預計未來管制即棄餐具後，環保餐具需求會增加、成本可能隨之下降，「如果第時各行各業都買，價錢未必會好貴，好似而家口罩都降晒價啦」。他認為藍圖現時訂下的目標十分空泛，未有具體列出首階段禁制哪種餐具，又稱現時距離2025年尚有4年，相信有足夠時間和條件一次過立法禁用即棄塑膠，包括餐具、餐盒及膠袋，「而家餐飲業界都知呢個方向，連鎖快餐店都做緊、冇用飲管，係可以行得快啲」。

全球多個國家和地區分別於去年及今年起，分階段管制即棄塑膠餐具，反觀港府計劃至少4年後才實施第一階段管制。何漢威建議港府借鏡台灣的做法，列出清晰時間表，逐步管制各類即棄塑膠。台灣2019年起，已禁止大型連鎖店提供即棄膠飲管，2020年起所有商場、百貨公司等不可主動提供即棄餐具，2025年開始全台禁止免費提供即棄餐具，到2030年就全面禁用即棄塑膠。

環保署：諮詢後將分階段管制 特殊情況可獲豁免

翻查環保署數據，本港2019年全年平均塑膠及發泡膠餐具棄置量約為73,000公噸，即每日約200公噸，佔整體廢塑膠棄置量的8.6%，比前一年增加1.4%，疫情爆發後的棄置量難免會再增加。政府前年4月曾就管制或禁用即棄膠餐具展開研究，環保署回覆《蘋果》查詢指，研究現已大致完成，顧問初步建議分階段禁止於食肆堂食和外賣時提供即棄塑膠餐具，特殊情況下可獲豁免。政府今年稍後將諮詢業界及公眾，期望2025年實施首階段管制，長遠目標是淘汰即棄塑膠餐具，但未有答覆何時實現目標。

環保署亦未有回應會否資助業界，但就指雖然環保餐具的成本較塑膠餐具稍高，但當市場能廣泛接受這些產品，在大規模生產的經濟效益下，相信差距會大幅減少。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！