特區政府提出修訂要求區議員等參政者要宣誓，並列舉多項條件規範何謂「愛國者」、指明違反國安法者等不符資格後，香港警方今天正式落案起訴47人涉嫌違反國安法的串謀顛覆國家政權罪，被捕後暫時未被起訴的人士中，7人是初選參選人，包括民主黨前立法會議員涂謹申及鄺俊宇等，另本身為民主動力司庫的美籍人權律師關尚義亦不被提告。

原本在立法會內最資深的議員涂謹申，與其黨友、同樣在上屆立法會循「超級區議會」當選，並於初選循此界別參選爭連任的鄺俊宇，不獲起訴。三位衞生服務界初選參選人，包括原議員李國麟、劉凱文及袁偉傑亦未在控告名單，其中仁安護士校長袁偉傑更在報到前夕遭校方逼退。

涂謹申3時多步出警署時透露，警方將其保釋期由4月8日延展至5月4日，他稱，對其他民主派被控「完全不理解、不可理喻」，但由於他仍在保釋，律師建議他不宜再評論案情。問到他是否覺得政府此舉有分化意味？他說：「不可理喻就係唔能夠去理解同埋用道理能夠講得清楚，所以我只能夠咁講」。

至於有何說話想向關心他的人分享，涂說：「我上次擔保出嚟，我都話畀大家聽，香港人困難，從政又或者曾經從政嘅（人）都困難，我哋都盡量就我哋覺得社會重要嘅事情，表達意見，但我哋嘅處境係好困難」。他稱，會與民主黨黨友商量，希望明天能到法庭為被捕的民主派打氣，慨嘆：「（而家處境）好困難啦，我哋被控嘅同事，當然處境更加困難」。

劉凱文：無法猜度政權紅線 隨時呼吸放屁都係顛覆

香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文今日到灣仔警署報到前形容，接連聽到其他民主派候選人不利消息，「心情當然係極差，全部都係戰友嚟」，他逗留約1個多小時後警方發出保釋紙，5月4日續保，他指現時已猜度不到政權紅線，「參與初選都係顛覆國家政權，佢口講就係法律，冇辦法知條紅線喺邊，隨時呼吸放屁都係顛覆國家政權」。

劉指，國安法罪名下保釋是「前無古人」，希望香港人明日到西九龍裁判法院聲援，他自己一定會到場，「呢個香港都唔知仲有咩可以做，我哋係好無力但都係要頂住，我哋要加油，我哋唔可以因為見到前途好多障礙就裹足不前或者唔行，我哋都係要頂住」。

兩政治素人安德里李芝融暫未被告

於九西參加初選的印裔社工安德里及在新東參加初選的重弱智人士家長協會前主席李芝融的兩位政治素人亦未被控告。

而在組織及協調初選初捕者中，只有關尚義未被起訴，其他如戴耀廷、區諾軒、前民動趙家賢及鍾錦麟，同被控告。

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