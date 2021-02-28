當感覺自由空間在倒數，與其流淚，不如笑着面對，兩位工會女將被落案起訴前夕，向摯友道別。本身為香港醫管局員工陣線主席的余慧明也是初選被捕者之一，她昨晚與工會戰友在陣線總部聚會道別。余慧明稱，無法用兩言三語講出過去一年的感受，「一年前，記得晚晚留守學聯，籌備罷工，無諗過，一年後，我哋係會址要準備說再見」，她強調，「與其悲觀地過，倒不如笑着迎接未知。如果不幸無法短期內再會面，只想大家記住成立工會嘅初衷，繼續堅持自己做對的事，就夠了。」已經表明不會宣誓的她更在Facebook留hashtag，「初衷毋忘」、「香港人加油」。

吳敏兒：無論去到哪裏 希望所有香港人過得更好

上次保釋後一度激動落淚的職工盟主席吳敏兒則指，歷史正在「開倒車」，希望今午要到警署報到的50多名民主派人士都安好，並稱很掛念所有的打工仔女和工會，相信大家都會繼續努力，在自己能力範圍內多走一步，「放棄只需要一秒、堅持卻要用一生。無論我去到哪裏，都希望所有打工的朋友、所有香港人可以過得更好 。」

她今午到秀茂坪警署報到前亦在Facebook留言，稱已預備好最壞的應對，堅持心中所想，「工會加油，香港人加油」。

可惜事與願違，吳敏兒的願望未能成真，被捕的55名民主派人士中，除前民主動力司庫、美籍人權律師關尚義、民主黨涂謹申及鄺俊宇、仁安醫院護士訓練學校校長袁偉傑、立法會前議員李國麟、專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文、嚴重弱智人士家長協會前主席李芝融，以及印裔社工安德里外，其餘將被落案起訴「串謀巔覆國家政權」，不准保釋，須通宵扣留至明早9時半於西九龍裁判法院上庭。

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