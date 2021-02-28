港澳辦主任夏寶龍為「愛國者治港」列出多條新紅線後，特區政府隨即就區議員宣誓安排及DQ機制修例，將「愛國愛黨」要求法律化。政務司司長張建宗今在網誌為北京護航，指全面落實「愛國者治港」是準確貫徹「一國兩制」方針必須遵循的根本原則，確保「一國兩制」行穩致遠；而要落實「愛國者治港」原則，最關鍵和急迫是完善相關制度，特別是選舉制度，表明特區政府必定尊重中央在完善政治體制的主導權。

前律政司司長黃仁龍於2010年，出席有關2012年政改的論壇時曾表示，「人大常委會不能在沒有立法會三分之二多數通過及沒有在行政長官同意下，單方面強制香港特區於2017及2020或任何其他年份實行任何特定選舉辦法，這表現了對特區憲制角色的尊重。」

張建宗在網誌卻沒有提及黃仁龍言論，反而「擦鞋」表示，夏寶龍發表有關「愛國者治港」的重要講話，對於完善香港政治體制發展及選舉制度有重大意義，又指「愛國者治港」原則一直都存在，既非新概念，也是最低要求。而在這種憲制秩序和政治體制下，要求治港者愛國，堅定維護國家主權、安全、發展利益和香港長期繁榮穩定，屬理所當然、天經地義。

他強調，政治體制問題屬中央事權，並非香港特區高度自治的一部份，特區不可自行制定政治制度。而選舉制度是其中重要一環，故此落實「愛國者治港」原則，最關鍵和急迫的是完善相關制度，特別是完善選舉制度，確保香港管治權掌握在愛國者手中。特區政府必定尊重中央在政治體制完善方面的主導權。

張建宗又表示，過去反對《基本法》第23條立法、反對國民教育、非法佔中，以及反修例風波所引發的連串激烈暴力事件等，都是挑戰國家權威，衝擊「一國兩制」底線，嚴重破壞香港繁榮穩定，強調只要立足於堅定不移貫徹「一國兩制」的初心，依照《憲法》和《基本法》辦事，香港定能走得更穩、更實、更遠、更成功。

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