【本報訊】政府強迫多個行業僱員須完成檢測才可上班，但檢測結果卻往往滯後，導致隱形病患於社區播毒。新增一名酒店員工初步確診，早於24日檢測，但昨日始公佈他傳染期內於三間酒店工作。醫生批評政府強迫市民做檢測同時，未有增加對應的檢測能力，憂慮因延誤確診令疫情大幅反彈。

昨日新增約20宗初步確診，當中不少屬源頭不明個案。一名居於柴灣的31歲男子曾於本月24日進行檢測，其後三日於香港九龍諾富特酒店、銅鑼灣柏寧酒店、灣仔Hotel Ease Access大堂工作，至昨日仍有上班。衞生防護中心昨日始公佈事件，意味患者有可能已於多處播毒。

其中柏寧酒店確認昨日才獲衞生防護中心通知一位大堂前台員工初步確診，該員工本月26日上班期間並沒有發燒等病徵，酒店已即時停止該名員工及其密切接觸同事的職務，並已安排病毒檢測。

一名53歲、在居於馬灣珀麗灣6座，於觀塘駿業街中海日升中心38樓工作的女子亦初步確診。

瑪麗醫院助理中招

瑪麗醫院婦產科一名運作助理其同住家人確診，23日被送到檢疫中心。兩日後低燒，昨日測試結果呈陽性。患者22日最後上班，當時檢測結果為陰性。該名員工主要負責運送文件及環境清潔，毋須接觸病人，上班期間有戴外科口罩，沒有病人及職員被列為密切接觸者。院方將安排同一辦公室另外六名員工檢測。

至於確診的個案，除了尖沙嘴K11 MUSEA的名潮食館群組病人，還有於海港城金不換泰國餐廳任傳菜員、元朗傷心酸辣粉的廚師，兩間餐廳的員工將要送往檢疫中心。此外，有確診者於大埔比華利山別墅會所工作。

檢測能力滯後，呼吸系統專科醫生梁子超促請政府改善檢測服務，「一開始要求好多人去做檢測，但係又冇增加到檢測服務。淨係多咗派樽，都冇增加到檢測承辦商」。他憂慮其他有病徵人士的檢測會因此未能及時檢測，令疫情大幅反彈，促請政府考慮在現有檢測能力下，是否繼續規定個別行業14日一檢。

醫管局周五承認，有化驗所檢測效率未達標，未能在48小時內呈交結果。據了解，涉事化驗所為獲政府欽點包攬大量化驗工作的Prenetics，醫管局已向該公司發出警告信。