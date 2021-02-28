2.28初選大檢控，47位參選人正式被落案起訴，涉《國安法》下的「串謀顛覆國家政權罪」；其中8人暫時未被檢控，5月再報到。8人可續保原因未明，當中參與初選的7人中，則有人曾公開反對「攬炒」，亦未有明言會無差別否決預算案。外界質疑檢控與否未見標準，也猜測與是否參選人原先要簽署、有關各自選區的初選協議有關，同時也指政權或欲以此手段分化民主派。

8人暫未被起訴 劉凱文：猜不到政權紅線

當局至今未有解釋為何55被捕者中，8人暫時未獲正式起訴（關尚義、涂謹申、鄺俊宇、劉凱文、袁偉傑、李國麟、李芝融及安德里）。

其中一直反對「攬炒」的衞生服務界初選參選人劉凱文獲續保後直指，現時已猜度不到政權紅線。有民主派亦指對今次部份人未獲起訴感疑惑，質疑是否分化手段；但也有民主派估計，是否起訴或與初選者有否簽訂初選協議文件有關。

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五個地區直選有初步協議

據了解，民主派35+初選最初草擬協議，要求參加者簽署；及後因應政局形勢，未有要求初選參與者聯署。但有消息指，五個地方選區均有自行擬訂聲明或協調，各區內容或有不同，最初協調時已要求參選人簽署，包括「積極否決」預算案等內容；但超級區議會及衞生服務界未有相關協議存在。

與此同時，抗爭派在戴耀廷指毋須參選人簽訂協議後提出《墨落無悔》聲明，當中表明否決預算案及迫使政府回應五大訴求，各大黨派中唯民主黨及社民連未有簽署；衞生服務界中亦只有余慧明簽署。

綜合7名被捕但暫未獲提控的參選人中，超區涂謹申、鄺俊宇，衞生服務界李國麟、劉凱文及袁偉傑亦未有簽署有關聲明；而沒有簽署《墨落無悔》聲明的民主黨及社民連人士同時被控，則或與地區直選的初選協議有關。

至於參加九西初選的安德里及新東初選的李芝融屬政治素人，未見明顯要有否決預算案目的，亦明言參選是主打民生議題，或因而暫時避過一劫。

衞生界4參選人中 3人不支持攬炒獲續保

《蘋果》翻查資料，衞生服務界的劉凱文曾公開表明自己「不是攬炒派」，又質疑否決財政預算案逼政府解散立法會是太理想化；另一參選人袁偉傑表明不會反對每一項議案，更質疑反對所有議案的意義，「係咪成個香港一齊停擺？」

原議員李國麟初選時也未有明言支持攬炒；被媒體訪問時問到民主派若達成「35+」，他亦僅稱「35+」後可以控制議會，當控制議會立法會便可以發揮應有制衡的能力，未有稱必然反對所有議案。

同樣地，安德里於初選前接受傳媒訪問時被問到對政治「攬炒」有何看法時，僅稱需視乎情況，「唔會所有嘢都攬（炒）晒。」李芝融也未有明言支持攬炒，反而在接受傳媒訪問時強調關顧弱勢，推動民生議題，稱若民主派能夠達成「35+」，就有足夠議價能力，「令到期望發生的事發生到。」

至於唯一未被起訴的初選組織者、人權律師關尚義，未知其外籍身份亦會否是檢控與否考慮因素。

劉銳紹：政權圖產生震懾作用

時事評論員劉銳紹認為，今次政權的檢控行動，重點不在於估計其動機，關鍵在於行動所造成的客觀效果，他指引用國安法大舉拘控民主派人士產生震懾作用，部份人又未有同時被正式起訴，認為政權有意放出「有權咁做」的訊息，對不同人心理產生有不同反應，引發當事人或其他人猜測政權後着的政治化學作用。

至於部份人未被起訴會否起分化作用，劉強調，愛國者標準是按國內政治需要改動，認為分化問題視乎民主派對於事件的理解是否夠強或是否懂得回應，「分唔分化睇自己」。

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