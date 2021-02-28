本港經濟在武漢肺炎肆虐下陷入嚴冬，基層市民面對疫情及失業雙重打擊下叫苦連天，不過最新一份《財政預算案》卻「減甜加辣」，被炮轟「不食人間煙火」。雖然財政司司長陳茂波相信本港經濟下半年起會逐步好轉，但商務及經濟發展局局長邱騰華唱反調，認為雖然外界對今年經濟增長較去年樂觀，但仍有隱憂。

就本港失業率創近17年新高，去年11月至今年1月經季節性調整的失業率高達7%，邱騰華在商台節目中表示，雖然有企業倒閉，但亦有企業願意多走一步，預期政府的借貸及升級轉型計劃需求會上升。他又指，當局會協助企業「補底」，紓緩銀根問題，但企業同時亦要裝備自身。

對於外界預期今年經濟增長較去年好，邱認為只是去年經濟基數大跌，今年只要比去年好就會有正增長；但歐美市場可能仍未完全復蘇，對本港經濟仍有隱憂。邱續指，疫情侵襲全球，幾乎沒有國家可倖免，就算現時有疫苗，亦不等於疫情會一夜間消失，各國政府仍要審慎應對，縱使社交活動恢復，保護措施仍要做好。

邱認為，未來全球的經濟動力在亞洲及東盟，預期中國及東盟簽訂《東盟全面經濟合作框架協議》後，東盟市場將佔全球50%，不過他又指「單靠一個國家、一個大經濟體係咪可以逆轉全球其他地方都喺一個負增長當中呢？我哋要好實際去睇。」此外，他預料美國政府換屆後，與主要盟友關係仍在摸索階段，相信中國仍會被視為戰略競爭對手。

港邊關若「開開閂閂」恐增旅客疑慮

歐盟決定今夏推行「疫苗護照」以振興旅遊業，邱騰華則認為不可能在接種疫苗後便可憑針卡「世界通行」。他引述世衞組織指，整個城市至少要有群體免疫才可減少群體感染，不過本港大部份市民仍未接種疫苗，因此呼籲市民盡快接種。

至於何時重啟與新加坡的「旅遊氣泡」，邱騰華坦言本港疫情反覆，若邊境防疫措施「開開閂閂」，可能令旅客憂慮能否如期出發或返港。當局亦會逐步與各地政府商討旅遊安排，但未必能「一步到位」，亦要審視對方的防疫措施。他以本地遊為例，指除了要求業界做檢測，如何確保領隊、旅遊巴司機及旅客都有戴口罩，用餐時遵守限制食肆的防疫要求等亦是關鍵，相信未來如何在防疫措施下恢復經濟活動，必然是全球經濟的唯一出路。

統計處優先聘請失業人士做人口普查

財經事務及庫務局局長許正宇出席商台節目時亦被問到，除發展金融外，如何協助失業人士，許指港府今年會做人口普查，當局轄下的政府統計處設立了3,000多個職位，會優先考慮招聘失業人士，又指不少在不同行業中擁有豐富溝通及管理經驗的人都適合擔當有關工作。他指有關職位很快已額滿，形容是很受歡迎。

坊間有聲音經常把香港與新加坡作比較，許正宇認為本港連接內地和大灣區，而且實施「一國兩制」，若能好好利用國際認可的制度，如法律制度等，加上金融基礎建設穩固，將有很好的發展條件。反觀新加坡則缺乏龐大的本地市場。

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