武漢肺炎疫情持續，今日（28日）列為源頭不明個案的20歲男子，與家人於安達邨智泰樓居住，其母親及哥哥屬初步確診個案，而他同住智泰樓、尖沙嘴K11 Musea內「Twinkie Cookies」的曲奇店工作的友人也出現病徵，病毒疑再次蔓延至社區。有智泰樓住客對大廈有多宗確診個案表示擔心，批評政府「安心出行」應用程式沒有任何用處，「做騷咁，都係表面做吓嘢。」

《蘋果》傍晚來到智泰樓，大廈門外未見有貼出通告，通知有住戶確診。不過，不少住客有留意到相關消息，亦見有人買消毒清潔用品回家。傍晚，有一輛白色小巴停泊於智泰樓的地下，接載一名智泰樓的男住客離開，相信為確診人士的密切接觸者。

智泰樓居民葉先生表示，對於居住大廈有確診個案表示擔心，希望政府可盡快安排檢測站，讓居民可以接受檢測。他批評，政府推出「安心出行」沒有任何作用，亦未能追蹤確診個案，形容該形容程式如「做騷」，「（安心出行）係冇用，你嘟咩啫，走咗出去都冇人理（通知），好似不了了之咁。」

智泰樓居民王小姐表示，社區一直出現武肺確診個案，自言自己做好個人衞生，接觸大廈公共設施後，也有做好消毒，不算太擔心。她表示，飲食業生意慘淡，如不放寬晚市堂食措施，或令其生意更差，然而社區確實有感染個案，故最重要市民自律，「可能大家完完全全斷咗（疫情）先出嚟玩。」她認為，「安心出行」的應用程式沒有任何作用，並稱長者未必有智能電話或不懂得用智能電話，「都係得個做字」。

與王小姐同行鄧先生亦批評，安心出行的程式沒有任何用處，「嘟一嘟好似好安全咁，始終源頭一直喺到，你一日唔封關，（病毒）一直嚟緊，第五波可能會爆發。」

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