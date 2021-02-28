打卡熱點、有instagram pier之稱的西環碼頭（西環公眾貨物裝卸區），有指明天（3月1日）起將被封閉。中西區區議員葉錦龍今在Facebook上表示，海事處以疫情為由，明天起將封閉西環碼頭，公眾須出示有效安全卡或工作證才可進入；如未能出示有效證件，則需要聯絡碼頭內商戶以證明為起卸貨物工作相關人士。

葉指，海事處從未就安排諮詢當區區議會和議員，在決定後也未有主動通知，至他昨天傍晚得悉消息後，要致電海事處才獲確認措施屬實。他亦引述民政專員，指民政處只是比他早一小時知道事件，事前同樣沒有收到部門諮詢意見。

葉表示，海事處及民政專員拒絕暫緩執行措施，也拒與議員及持分者商討安排。他批評，海事處單方面推行影響居民福祉的措施，做法不能接受，要求海事處交代。

稱非休憩用地 僅向營運商落實安排

海事處回覆查詢時指，基於公眾安全，與裝卸區作業無關的市民不得進入裝卸區。為配合政府要求明天起進入政府大樓或辦公室的政府員工和市民必須使用「安心出行」，已和裝卸區營運商落實有關安排，明天起進入裝卸區的人士，須先用「安心出行」掃描二維碼，或要登記個人資料。

海事處指，公眾貨物裝卸區為本地及內河船隻提供停泊位和場地轉運貨物，主要供從事貨物裝卸人士使用，並非休憩用地，為免影響貨物裝卸及公眾人士的安全，與裝卸區作業無關的市民不應進入裝卸區內，市民可到兩傍的卑路乍灣海濱休憩用地及中西區海濱長廊休憩。

處方又指，早前已通知中西區民政事務處上述安排，卻未有正面回應事前有無諮詢及主動通知區議員。

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