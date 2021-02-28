政府預告緊縮開支，但在人口老化下，社會福利開支來年仍大幅攀升。最新預算案顯示，下個財政年度社福經常開支預算為1,056.9億元，是特區政府成立以來首次成為各政策組別的第一位，超越教育開支。勞工及福利局局長羅致光表示，雖然社福開支在「應使則使」的原則下仍需追落後，但在現時的經濟情況下，步伐或許有所調整。

羅致光表示，與2020／21年度修訂預算比較，來年社福經常開支預算增幅為16.2%，在各政策組別中增幅最大。雖然來年教育開支預算仍有增長，但政府經常開支的社福部份，是特區政府成立以來首次成為各政策組別的第一位，超越了教育開支，預算為1,056.9億元，佔整體政府經常開支的20.4%。而相對2017／18年度社福實際經常開支的653.5億元，2021／22年度的社福經常開支預算增加了61.7%。

羅致光指出，社署經常開支佔了整體政府社福經常開支的94%，社署的來年預算整體開支，也較2020／21年度修訂預算增加12.5%。不過，他特別提到，去年疫情導致不少福利服務推行受到延誤，令部門未盡用撥款（underspending）的情況更明顯，如安老服務的修訂預算較原來預算減少4.1%，康復及醫務社會服務少了4.7%，家庭及兒童福利更減少7.8%等。

他指，相對2017／18年度的實際開支，下年度的社署預算增加了超過一半，其中安老服務整體支出增加近90%，但主要都是在追落後，康復服務的三分之二增幅，部份也是追落後。財政司司長已預計未來幾年本港會出現財赤，社福開支在「應使則使」原則下，雖然仍需追落後，但在現時的經濟情況下，或許也要調整步伐。

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