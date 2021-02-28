47名參與民主派初選人士今日（28日）應警方要求提早到警署報到後遭正式起訴，其中荃灣區議員岑敖暉的新婚太太余思朗在社交網站發文，引述岑指，2019年為最快樂的一年，因港人展現無比堅毅及勇氣，不懼怕地抵抗，牢獄對他而言也是應負的擔，又送上岑的口頭襌寄語港人：「越爛嘅牌越畀心機打」。

「相信自己，相信香港人」

在岑敖暉上月被捕後旋即成婚的余思朗，今日與岑敖暉牽着手前往警署，她其後在社交網站Facebook發文，感謝大家一直的幫忙和關心，指岑最不希望大家擔心、傷心、失望，強調岑入警署前對記者說，他永遠對香港人有信心的一句是真心說話，她指岑常道，2019年是最快樂的一年，因香港人展現了無比的堅毅和勇氣，不懼怕地抵抗，走上街頭，背上重擔，又透露今早起床說：「我今天有2019年的感覺。」

岑太又指，牢獄對岑敖暉而言是「應負的擔」，他沒有怨言，並始終相信，走過的路，打過的仗和身邊的人。岑太寄語港人不要讓黑暗和悲傷籠罩，並要相信自己、相信香港人、昂步仰首，終會走到光明處，「想送大家暉常掛在口邊的兩句話——『越爛嘅牌越畀心機打』、『如果失敗，深吸一口氣，呼出，再嚟過。』」

岑太亦貼上流行曲《無盡》的歌詞，回想日前與岑和朋友喝酒後在回家的路上的景況，稱在海邊下着微微雨、有浪潮拍打岸邊石堤的聲音下唱着歌，笑着撐傘，牽手走回家。

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