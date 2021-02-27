【本報訊】新一份財政預算案宣佈向每名港人派發5,000元電子現金券，爭議不斷。財政司長陳茂波表示，電子消費券細節存微調空間，是否分五期發放要平衡意見；消費券使用範圍越闊越好，料有乘數效應。他重申，消費券有利經濟，盼市民可有「多餘錢」，「使得開心啲」，亦會協助商戶安裝電子支付設備，下一步將和八達通公司等商討執行細節。

市民憂只益大商戶

陳茂波昨日出席港台節目，電子消費券使用範圍越廣越好，限制越少越好，市民也可將消費券用於本地商戶的網購平台，較好做法是每次發放消費券的金額不要太多，亦要限時及限制在本地使用，經濟效益會最大，但承認這只是粗略假設，「係好粗好粗嘅測算」。

他承認，難免有市民將消費券用於日用品、無額外消費，但不會因個別情況而放棄大局觀，相信措施拉動整體經濟才有「乘數效應」。

市民關心電子消費券的執行細節，例如是否分五期發放影響購物力，陳茂波認為執行上存在微調空間，有市民擔心每次使用的金額大，只有大商戶能得益；就大金額商品，商戶可推出免息分期等推廣，政府需平衡多方意見，聽意見及整理後再公佈。

台灣及澳門過去發放消費券後，對經濟刺激不大，他辯稱，各地發放的消費券金額及推出時間不同，本港經歷兩年經濟衰退，有「多餘錢」給市民使用，「希望大家使得開心啲」。他出席商台節目時補充，政府會爭取暑假可發放首次電子消費券，亦會跟進電子支付公司收取行政費問題，盼不會增加商戶負擔。

財政預算案亦建議提高股票印花稅0.1%提高至0.13%，他認為不會影響本港國際金融中心的地位，投資成本不是要「同人鬥平」，而是要提供更多投資產品。