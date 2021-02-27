【本報訊】再有失魂警遺失警隊物件。前日一名警員在山頂執勤時，遺失一部隨身攝錄機，未料同晚另一休班男警在沙田區打籃球後，亦發現錢包不翼而飛，內有警察委任證一併失去，是一日內兩宗事故。有前立法會議員直指，遺失警隊物件如委任證的後果可大可小，令不法之徒有機可乘，包括冒警作案，認為涉事警員應接受紀律處分。

首宗遺失警隊物件事故發生於前日早上，一名隸屬山頂分區的警務人員在山頂執勤時，發現遺失一部隨身攝錄機。警方聲稱該部攝錄機內沒任何片段，接獲報告後立即展開調查，並在可能遺失有關物品的地點搜尋，但暫未有發現。案件列作遺失政府財物，由山頂分區跟進調查。警方呼籲市民如有拾獲，應將有關攝錄機交還。

另一宗事故在同晚8時許發生，一名休班男警到沙田火炭山尾街一籃球場打籃球，一度放下銀包，其後發現銀包不翼而飛，內有一張警察委任證及約300元現金，疑被人盜去，於是報警。同僚接報到場調查，未能尋回銀包，列盜竊案件處理，由沙田警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。警方同樣呼籲市民如拾獲有關警察委任證，應交還警方。

林卓廷促徹查處分

根據資料，警方引入的隨身攝錄機，至去年初已逾3,300部。去年4月，港府斥資2,973萬元採購4,500部新機，平均每部約6,607元，未來警方目標可為至少7,800名警員做到「一人一機」。2017年立法會保安事務委員會曾討論有關事宜，多位議員擔憂攝錄機對被控市民不利。時任保安局副局長李家超回應，攝錄機只有錄影和播放影片功能，刪除影片要由其他人員處理，若不涉調查，影片只會保存31天，市民可向警方申索有關片段。

過往不時有警務人員遺失警隊物件，前立法會議員林卓廷擔心同類事故後果嚴重，「唔見咗警察委任證可能俾人用嚟冒警，隨身攝錄機唔見咗都可能涉及私隱資料外洩」。他直指警務人員無論執勤或休班，均有責任妥善保管警隊裝備，「絕對唔可以掉以輕心」，認為警方應徹查事件，若發現有人犯錯，應處分有關人員。

資料顯示，《警察（紀律）規例》內列明13項違紀行為，以規限督察級以下的警務人員，當中包括第12項的蓄意破壞政府財產或因疏忽致令政府財產遺失或損壞，涉事警務人員會面臨紀律聆訊，倘證實違紀，可被口頭或書面警告、譴責，對晉升有影響；嚴重甚至面臨扣人工、降職、甚至革職等懲處。本報向警方查詢涉事兩名警務人員會否被處分，惟至截稿前未獲回覆。