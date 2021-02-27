【生態災難】財政預算案公佈將撥款5億元改善郊野公園設施，增加觀景台、樹頂歷奇和升級露營地點等康樂元素，亦會改善洗手間設施、燒烤及野餐地點，以及修葺戰時遺蹟作開放式博物館。政府亦將撥款5,500萬元，在未來五年就十條熱門及具旅遊潛力的行山徑推行第二期改善計劃。環保組織擔心所謂「改善」計劃將成香港郊野的「死亡之吻」，催谷遊人湧往山徑打卡，加劇郊區污染。本報近日到訪將被納入計劃的其中兩條山徑——城門水塘歷史徑和橫七古道，審視計劃的利與弊。

記者：陳詠恩 梁浩揮

政府選定十條行山徑，包括獅子山歷史徑、城門歷史徑、香港仔畔塘徑、鳳凰徑第三段、八仙嶺橫七古道等等，撥款改善。記者邀請行山組織「Follome隨我行」成員Admond前往一條計劃改善的山徑—橫七古道勘察。由於古道連接已荒廢的客家村落橫山腳上、下村至上、下七木橋，兩條古村建築大多已倒塌，依稀看見當中一座「陳氏祖祠」、舊時田基和屋牆古道。Admond認為，政府可以在古道增設介紹牌，讓遊人認識村落歷史，但同時應吸取大東山爛頭營遭遊客攀爬破壞的教訓，控制人數，避免古村房屋因太多人到訪而受破壞。

橫七古道路線並不熱門，當中分支頗多，容易迷路，Admond建議可增加指示。他們又發現，古道附近路段已被鋪上平坦石磚地，與四周格格不入；另外由於路段需經過多條石澗，並不易走，若修整道路也需以天然物料，盡量與自然環境融合。

山友：不應以增加人流為目標

綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙審視了十條行山徑，鳳凰徑第三段、西貢太墩至北潭涌等大部份路線現已相當熱門，擔心再催谷人氣便難以維持旅遊質素，對政府的挑選準則摸不着頭腦。鄭茹蕙強調，政府必須先為各郊遊徑評估承載量，例如梧桐寨瀑布徑山路狹窄，屬於天然樹林，生態價值高，擔心若開發讓更多人到訪，將難以保持溪澗水質。她同時建議應加強管理及保養，增聘漁護署人手巡邏，打擊郊區違規行為。

資深遠足人士fb專頁「天行足跡」近日就上載了西貢太墩的不同年期相片，該處山頭由2013年的一片翠綠草地，到2017年變成光禿禿的黃泥地。太墩至北潭涌山徑正是政府計劃改善的山徑，「天行足跡」認為，如果要「改善」太墩行山徑，最需要是改善草地，「好想見番以前個草地，而不是現在光禿禿的黃泥地！」並認為任何改善措施都不應該以增加人流、帶旺景點為目標。漁護署的職能是保育郊野，而不是搞旅遊項目，「越多，不代表越好」。

鄭茹蕙亦指出，現時香港有不少郊遊地點沙化問題嚴重，財政預算案卻未見着墨，例如元朗雞公嶺近年慘遭越野電單車蹂躪，山頭變得光禿禿；而龍脊、千島湖清景台山徑地面猶如沙灘，日後或造成水土流失，造成山徑下陷，當務之急是先把沙化地點復修。

鄭茹蕙不反對在山徑出入口作適量修葺，包括改善公廁、增加回收桶及飲水機，以減少塑膠垃圾。至於預算案建議升級露營地點，漁護署可以與現存在郊野公園邊陲營運露營地點的非牟利組織合作，由於這類營地缺乏資源翻新，不少已變得老舊，例如位於大帽山的YHA施樂園大帽山青年旅舍，若有資源翻新，相信能吸引本地人到訪，便毋須額外覓地開闢為露營地點。

環團斥政府反應慢 失教育時機

生態教育及資源中心保育經理陳錦偉則「最驚」加建觀景台，「觀景台咪用嚟打卡囉，我經常去執垃圾，觀景台旁邊最多垃圾」。他擔心政府若以吸引人流為目的，香港山徑將不勝負荷，產生噪音、垃圾，影響當地生境。

陳錦偉眼見疫潮逾年，郊區經常有人非法露營、生火、擅自興建石屎建築，甚至非法掘取野生蘭花，他批評政府反應緩慢，錯失教育港人行山態度時機，「點解唔拍片叫人遵守郊野守則？淨係識講手機訊號，『收到，收唔到』，都唔叫方力申拍下行山、露營郊野等守則，自己垃圾自己帶走！始終政府嘢入屋好多，效果快好多，而唔係下下靠我哋（環保團體）講」。

至於預算案提出增設樹頂歷奇和升級露營營地，本土研究社質疑「豪華營地」及樹頂歷奇屬商業營運收費設施，本質上與樸實及免費設施格格不入，若成事勢將顛覆郊野公園的公共性，將其變成一件可被私人開發的資源，是「由明刀明槍開發邊陲地帶，轉為低調『私有化』及『旅遊化』」。