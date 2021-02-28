中共喉舌《大公報》及《文匯報》連日向最新獲升任食衞局常秘的原食環署署長劉利群發炮，質疑劉在任署長時「縱容」黑暴，施壓要求政府重新檢視升職決定。中共在官場「掃黃」非新鮮事，惟有資深政界認為，今次批劉行動不只涉及其個人升遷，而是涉及高級政務官的升遷制度，指2019年四中全面有關港澳5點方針說明中，恰好只有「完善中央對特區行政長官和主要官員的任命機制」一項未見後續， 觀乎左報的舉措，加上港澳辦主任夏寶龍強調的「愛國者治港」論調，北京之手勢必伸至高級政務官的任免機制。

《大公》及《文匯》今天續大肆狙擊劉利群，其中《大公》以顯著篇幅「招呼」被指清拆「連儂牆」不力、「縱容」黑暴的劉利群，透過訪問多位人大代表，帶出政府任用官員時也不能偏離「愛國者治港」原則，直言公務員升遷制度很有問題，需要改革。

而透過訪問人大代表指要改革制度之時，該報同時以題為「老虎屁股碰不得」為題刊登短評，不點名批有人對公務員升遷的合理質疑形容為「文革批鬥」，強調這才是扣帽子；而政務官出身的新民黨葉劉淑儀昨天回應時就曾指，劉利群事件感覺像是要掀起一陣文化大革命的風暴，「我亦留意到新民黨有部份黨友跟風地批評。我呼籲各位，記住要對事不對人」。

涉選拔、任命、監督、罷免等制度及程序

中聯辦控制的媒體借劉利群事件促「改革」，有政界指風暴非突如其來，實與中共四中全會及夏寶龍的發言一脈相承。2019年中共19屆四中全會結束，基本法委員會主任沈春耀以5點說明四中的港澳方針，包括堅持以愛國者為主體的港人治港，澳人治澳；完善中央對特區行政長官和主要官員的任命機制；建立、健全維護國家安全的法律制度和執行機制，支持特區強化執法力量；完善港澳融入國家發展大局，推進「粵港澳大灣區」建設，以及加強對港澳公職人員和青少年憲法、《基本法》教育及國情教育等。

沈春耀當時解說「完善中央對特區行政長官和主要官員的任命機制」時，曾指涉及特區政府的「組織權」，如中央對特首和主要官員具有任免權，而且是實質性的，並要完善中央對特首和主要官員選拔、任命、監督、罷免等相關制度和程序。過去一年多，港府在這一點未見顯著着墨，適逢北京兩會將就「愛國者治港」有定案，劉利群事件正好給了中央「提示」的好機會。

建制倡AO擢升須獲兩辦加簽同意

《大公報》今天刊登前新聞統籌專員「梁粉」馮煒光的來論，馮引述夏寶龍說： 「在香港特別行政區政權架構中，身處重要崗位、掌握重要權力、肩負重要管治責任的人士，必須是堅定的愛國者。在愛國標準上，對他們應該有更高的要求」，甚至建議「AO的擢升必須加上兩辦副署同意，方可落實及宣布」，為北京插手公務員升遷搖旗吶喊。

民主黨副主席林卓廷認為，常秘是政務主任級別中最高級，認為中共喉舌連日點名批評劉利群的升職，一定屬中央政府的重要文宣指示，相信中共今次「項莊舞劍」，「唔係只針對劉利群」。

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