【本報訊】中大封殺學生會當選內閣「朔夜」，朔夜昨日在其fb專頁宣佈，正式撤回參選宣言及政綱等有關文件，並將fb專頁過往發表的帖文全部刪除。有中大學生會幹事會前成員相信，朔夜正承受前所未有的壓力，會給予無條件支持，現時撤回參選宣言及政綱，屬以退為進的做法，希望可與校方有談判及商討的空間。

朔夜昨凌晨約2時在其fb專頁發文，宣佈「正式撤回參選宣言及政綱等有關文件」，同時刪除專頁內所有帖文。此「撤回」帖文一出，至昨晚7時已獲超過2,500個讚好、600多個留言、360多個分享，網民紛紛表示支持及尊重相關決定。

代表會指妥為當選

有網民表示，「be water，辛苦你地（哋）了」、「理解！君子不立危牆之下！撐你」及「同行到底，保重」、「無論你地（哋）做乜，香港人都會支持你，放心去，唔使擔心」。不過，亦有人留言質疑相關決定，「為理念，唔係驚呀」、「咁快縮？真係失望」及「其實不如重新選過啦，你知唔知我哋四千幾人為乜嘢要選你哋」。

候任中大學生會副會長何思珩回應查詢稱，暫時不會就撤回參選宣言及政綱等文件作任何回應，但透露稍後會作正式回應及交代來龍去脈。

中大學生會代表會選委會於昨午5時發電郵，宣佈選舉上訴期未獲任何投訴，故宣佈候選內閣朔夜妥為當選。根據《會章》，除司法委員會外，其他校內外勢力均不能挑戰選舉結果。

代表會指所有當選單位將如期於明日履新，校方以政治行政手段，干預學生會自治運作，員生共治名存實亡；代表會將堅定站於學生一方，為中大同學服務。

曾任中大學生會常務幹事的區議員林兆彬認為，學生會現時撤回參選宣言及政綱，屬於以退為進的做法，希望可與校方有談判及商討的空間。校方基於學生會並非獨立註冊社團，而是大學的一部份為漏洞，藉此作出DQ（取消資格）和打壓，甚至有全面取消學生會之嫌。

前會長︰無條件支持

林兆彬續說，在現時政治環境下，朔夜要向當局申請成為註冊團體會有難度。他補充，翻查《香港中文大學條例》法例，教務委員會成員須包括學生會會長，若要剝奪相關職務，要經法定程序改例，否則會違反中大條例，相信朔夜可因此提出司法覆核。

中大學生會前會長蘇𠗕鋒亦指，相信「朔夜」成員承受很大壓力，「面對嘅壓力前所未有，最緊要係無條件支持（佢哋）」。

他認同中大學生會臨時行政委員會主席區倬僖日前批評，中大校方與暴政狼狽為奸，「大部份上莊都保持同一立場，強烈譴責校方強硬手段打壓學生」，而且校方拒聽任何聲音。

蘇𠗕鋒慨嘆，在政治帶入校園的環境下，目前只能見步行步，預料朔夜將視乎校方回應才能作不同決定，「我同周圍嘅人一樣，只能係旁邊提供資源，幫手，最終都係視乎朔夜取態」。

中大上周四晚發「嚴正聲明」，以當選內閣言論可能違反國安法為由，決定暫停為學生會代收會費，並要求學生會註冊為獨立社團，自行承擔法律責任。中大學生會前成員和朔夜隨後發起聯署聲明，要求校方撤回決定。