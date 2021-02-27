【本報訊】不少政策局和部門近月爆發離職潮，多名公務員因為拒絕宣誓，放棄「鐵飯碗」。至於政務主任，即使在公務員宣誓一事尚未落實時，早已經爆發「跳船潮」，林鄭月娥任特首期間的跳船潮，比起梁振英任內有過之而無不及。截至去年11月、即林鄭上任三年半，已有44名政務主任辭職（不包括退休），當中17人屬首長級；相對梁振英在任五年，離職的政務主任有49人，但只有14人屬首長級，所以尚餘一年多任期的林鄭勢打破梁振英紀錄。

林鄭月娥主政下，平均每年有12名政務官離職，是歷任四位特首之冠。公務員事務局數字顯示，不計算退休，2017/2018年起至今三個半財政年度（截至去年11月底）共有44名政務主任離職。今個財政年度更是政務官離職高峯期，首八個月已有12人離職，超出上個財政年度的離職人數總和。

17人屬首長級 破689紀錄

與梁振英比較，林鄭似乎更令政務官聞風喪膽。梁振英五年任期內，不計算退休者，共有49名政務官離職，平均每年約有10名政務官求去；相較之下，林鄭治下平均每年有12人劈炮。

若以首長級公務員計算，林鄭戰績更「彪炳」。梁振英任內共有14名首長級公務員離開，林鄭只需三年半，便有17名首長級公務員逃離「熱廚房」。

曾經擔任高級公務員的新民黨主席葉劉淑儀昨促外界不要再胡亂批評政務官，「真係冇咩畀你（政府）揀，好多政務官都夠鐘走咗（退休）」。